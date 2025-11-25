Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, πρέπει να αρχίσει να εκτίει την ποινή φυλάκισης 27 ετών για τον σχεδιασμό απόπειρας πραξικοπήματος, αποφάσισε την Τρίτη ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Αλεσάντρε ντε Μοράες.

Η ομάδα υπεράσπισης του πρώην προέδρου επέλεξε να μην καταθέσει τελική έφεση μετά την καταδίκη του για συνωμοσία με στόχο την ανατροπή του διαδόχου του, προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, το 2022. Ως αποτέλεσμα, ο ντε Μοράες ζήτησε η καταδίκη να καταστεί οριστική, εξαλείφοντας κάθε πιθανότητα περαιτέρω προσφυγών και ενεργοποιώντας την ποινή των 27 ετών.

Ο Μπολσονάρου βρίσκεται κρατούμενος στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας από το Σάββατο, αφού συνελήφθη για παραβίαση των όρων του ηλεκτρονικού βραχιολιού παρακολούθησης που του είχε επιβληθεί από το δικαστήριο. Την Τρίτη, ο ντε Μοράες δήλωσε ότι ο Μπολσονάρου θα εκτίσει εκεί την ποινή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.