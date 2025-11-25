Ο Τραμπ εξετάζει την απομάκρυνση του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ

Ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει τον Κας Πατέλ από τη θέση του διευθυντή του FBI τους προσεχείς μήνες, καθώς ο ίδιος και οι ανώτατοι σύμβουλοί του έχουν γίνει ολοένα και πιο δυσαρεστημένοι με τα αρνητικά δημοσιεύματα που έχει προκαλέσει πρόσφατα ο Πατέλ, σύμφωνα με τρία άτομα με γνώση της κατάστασης, τα οποία ζήτησαν ανωνυμία προκειμένου να μιλήσουν ελεύθερα.

Ο Πατέλ έχει βρεθεί στο στόχαστρο για τη διαχείριση των πόρων του γραφείου, συμπεριλαμβανομένης της φρουράς ασφαλείας της συντρόφου του και της χρήσης κυβερνητικού αεροσκάφους, καθώς και για τις διαμάχες του με άλλους ανθρώπους του προέδρου Τραμπ.

Ο Τραμπ και στελέχη του Λευκού Οίκου έχουν εκμυστηρευτεί σε συμμάχους ότι ο πρόεδρος εξετάζει σοβαρά την απομάκρυνση του Πατέλ και σκέφτεται τον ανώτατο αξιωματούχο του FBI, Άντριου Μπέιλι, ως νέο διευθυντή του γραφείου, σύμφωνα με τις τρεις πηγές.

Ο Πατέλ περιγράφεται ως «επικίνδυνα κοντά στην έξοδο», με την απομάκρυνσή του να φαίνεται πιο πιθανή από ποτέ, και τον Μπέιλι ως τη λογική επιλογή για αντικαταστάτη, όπως σημείωσαν δύο από τις πηγές με γνώση του θέματος, αν και ο Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη τις επόμενες εβδομάδες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, απάντησε στο MS NOW λέγοντας: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει συγκροτήσει τη πιο ταλαντούχα και εντυπωσιακή κυβέρνηση στην ιστορία και επιτελούν εξαιρετική δουλειά υλοποιώντας την ατζέντα του Προέδρου. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, είναι κρίσιμο μέλος της ομάδας του Προέδρου και εργάζεται αδιάκοπα για να αποκαταστήσει την ακεραιότητα του FBI.»

Την Τρίτη, ο Πατέλ ήταν παρών στον Λευκό Οίκο για την ετήσια τελετή χάριτος της γαλοπούλας για την Ημέρα των Ευχαριστιών, όπου ο Τραμπ τον επαίνεσε δημόσια, προσθέτοντας ότι ήταν «πολύ απασχολημένος κάνοντας εξαιρετική δουλειά». Όταν αρκετοί παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν, ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Βλέπεις; Έχεις κοινό, Κας.»

Σε συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα στο Fox News με τον Μπράιαν Κίλμιντ, ο πρόεδρος εξέφρασε την υποστήριξή του στον Πατέλ, λέγοντας: «Έχω εμπιστοσύνη στον Κας, πολλή εμπιστοσύνη, και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.»

