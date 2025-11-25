Ζαχάροβα: «Κλέφτης» η Ευρώπη αν δεν επιστρέψει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε η Μαρία Ζαχάροβα σε έναν πρώτο, έστω και έμμεσο σχολιασμό των όρων της ειρηνευτικής συμφωνίας που συζητούν ΗΠΑ, Ουκρανία και Ευρώπη.

«Η Ευρώπη θα πρέπει να επιστρέψει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Αν δεν το κάνει, θα θεωρηθεί κλέφτης», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Και όσοι στα χέρια τους παρανόμως τα χρήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρέπει να τα επιστρέψουν αν δεν θέλουν να γίνουν γνωστοί ως κλέφτες και να λάβουν την πιο σκληρή απάντηση για το έγκλημά τους», σχολίασε η Μαρία Ζαχάροβα στο Telegram, απαντώντας στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος νωρίτερα είχε αναφερθεί στο δικαίωμα διάθεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι χώρες της ΕΕ προσπαθούν να αναπτύξουν νομικούς μηχανισμούς για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ξεπερνούν τα 200 δισ. ευρώ. Το Βέλγιο, ως θεματοφύλακας των περιουσιακών στοιχείων, έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στην απαλλοτρίωση αυτών των κεφαλαίων, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάσχεση ευρωπαϊκών ή βελγικών περιουσιακών στοιχείων σε άλλα μέρη του κόσμου από τη Ρωσία μέσω δικαστηρίου.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν θα αφήσει αναπάντητες τις προσπάθειες κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

