Τραμπ: Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία» για την Ουκρανία, την ώρα που Ουάσινγκτον, Κίεβο και Μόσχα βρίσκονται σε πυρετό διαβουλεύσεων με την ουκρανική πλευρά να δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στο ειρηνευτικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύει πως «πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία», παραδεχόμενος ωστόσο ότι «δεν είναι εύκολο».

«Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», συνέχισε, προσθέτοντας πως θεωρεί ότι «σημειώνεται πρόοδος».

Σημειώνεται ότι το κλίμα αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας -τουλάχιστον μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας- επιβεβαιώνουν και οι δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στη «Συμμαχία των Προθύμων» ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με την ειρηνευτική συμφωνία που στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος να συζητήσει τα «ευαίσθητα σημεία» της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων» συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στην αμερικανική πρόταση με μόνο «μικρές λεπτομέρειες» να απομένουν.

Μάλιστα, το Axios μεταδίδει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει εκφράσει την επιθυμία να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο «το συντομότερο δυνατό» – ενδεχομένως μέσα στη γιορτή των Ευχαριστιών – προκειμένου να οριστικοποιήσουν κοινή συμφωνία ΗΠΑ–Ουκρανίας για τους όρους τερματισμού του πολέμου. Η πληροφορία προέρχεται, σύμφωνα με το Axios, από τον επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γέρμακ.

Ο Γέρμακ δήλωσε στο Axios, σε τηλεδιάσκεψη μέσω Zoom το πρωί της Τρίτης: «Ελπίζω η επίσκεψη του προέδρου Ζελένσκι να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, γιατί … θα βοηθήσει τον πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει την ιστορική του αποστολή να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο.»

Εκτιμάται ότι ο Τραμπ θα αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον το βράδυ της Τρίτης και θα παραμείνει στο Μαρ-α-Λάγκο για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ο Γέρμακ είπε ότι το βασικό χάσμα που πρέπει να γεφυρώσουν οι δύο πρόεδροι αφορά το εδαφικό ζήτημα.

Το σχέδιο των 28 σημείων προέβλεπε ότι η Ρωσία θα λάβει επιπλέον εδάφη πέρα από όσα ελέγχει σήμερα, προκαλώντας έντονη αντίδραση από την Ουκρανία και ορισμένους από τους συμμάχους της. Το αμερικανικό επιχείρημα ήταν ότι, με βάση την τρέχουσα πορεία του πολέμου, είναι θέμα χρόνου η Ουκρανία να χάσει έτσι κι αλλιώς τα συγκεκριμένα εδάφη.

Πέρα από τις επίμαχες πτυχές -ιδίως το ζήτημα των εδαφών- που ο Ζελένσκι θέλει να συζητήσει απευθείας με τον Τραμπ, ο Γέρμακ είπε ότι το τρέχον προσχέδιο «ανταποκρίνεται στα συμφέροντα της Ουκρανίας» και «σέβεται τις κόκκινες γραμμές της».

Ένα κρίσιμο ζήτημα που ενσωματώθηκε στο νέο προσχέδιο αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα προσφέρουν στην Ουκρανία οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους.

«Νομίζω ότι τώρα το κείμενο είναι πολύ ισχυρό», δήλωσε ο Γέρμακ σχετικά με το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας. «Πιστεύω ότι πρόκειται για μια ιστορική απόφαση του προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών να δώσουν αυτές τις ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, που η Ουκρανία δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα».

Ο Γέρμακ είπε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας θα είναι «νομικά δεσμευτικές» και ότι υπήρξε «θετική αντίδραση» από την αμερικανική πλευρά στην ιδέα να κατοχυρωθούν σε μια επίσημη συνθήκη.

Το Axios ανέφερε ότι το προηγούμενο προσχέδιο καλούσε τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσουν μια παρατεταμένη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας ως επίθεση εναντίον ολόκληρης της «Συμμαχίας».

Το αρχικό αμερικανικό σχέδιο απαιτούσε από την Ουκρανία να αποκλείσει μελλοντική ένταξη στο ΝΑΤΟ και να μην επιτρέψει την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο έδαφός της, σε αντάλλαγμα για τις εγγυήσεις ασφάλειας.

Ο Γέρμακ είπε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να ανακαλέσει τη συνταγματική της δέσμευση να επιδιώξει ένταξη στο ΝΑΤΟ στο μέλλον, αλλά τόνισε: «Ζούμε στην πραγματικότητα. Δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ.»

Πηγή: skai.gr

