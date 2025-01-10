Τραμπ εναντίον Δημοκρατικών για τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες

Ο αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις ακόμη ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που μαίνονται στο Λος Άντζελες, επιτέθηκε ξανά με σφοδρότητα χθες Πέμπτη στον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται ελπίδα του κόμματός του, καθώς και στον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Ο Γκάβιν Νιούσκαμ πρέπει να παραιτηθεί. Αυτός φταίει για όλα», έκρινε, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά, ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, στολίζοντας το επώνυμο του κυβερνήτη με την προσθήκη της λέξης «scum» («απόβρασμα», ή «ακαθαρσία»).

Σε άλλο μήνυμά του, την προηγουμένη, είχε ήδη καταγγείλει την «ανικανότητα» και την «κακοδιαχείριση του διδύμου Μπάιντεν/Νιούσκαμ».

Ο εκλεγμένος πρόεδρος δεν δίστασε να υποστηρίξει πως ο Γκάβιν Νιούσομ μειώνει την πρόσβαση στο νερό κι απαίτησε να «αφήσει το νερό να ρέει στην κατάξερη πολιτεία του, που πεινάει και βρίσκεται στις φλόγες» αντί να το «στέλνει στον Ειρηνικό Ωκεανό».

Κατήγγειλε επίσης επ’ ευκαιρία τις επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση, που χαρακτήρισε «πεταμένα λεφτά» μιλώντας για «Νέα Πράσινη Απάτη», όπως μετονόμασε το «Νέο Πράσινο Συμβόλαιο» («Green New Deal»).

Ο απερχόμενος πρόεδρος Μπάιντεν αποπειράθηκε να απαντήσει χθες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στον Λευκό Οίκο.

«Υπάρχουν ανησυχίες για έλλειψη νερού», δήλωσε, προτού εξηγήσει ότι σε πολλές περιπτώσεις, εταιρείες διανομής ηλεκτρισμού διέκοψαν τη λειτουργία τμημάτων του δικτύου για να αποφευχθεί η πρόκληση νέων εστιών φωτιάς, κι οι διακοπές ρεύματος αυτές δυσχεραίνουν τη λειτουργία των αντλιών νερού.

Η κατάσταση αυτή ωθεί «κακά πληροφορημένους ανθρώπους να διατυπώνουν ισχυρισμούς ή κατηγορίες», συνέχισε —έμμεση νύξη στον κ. Τραμπ—, προσθέτοντας: «στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν η ποσότητα του νερού μειώνεται, αυτό οφείλεται στο ότι η εταιρεία που παρέχει ηλεκτρισμό δεν μπόρεσε να διατηρήσει την παροχή ρεύματος».

Ακόμη, ο κ. Μπάιντεν υπογράμμισε πως «η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα».

Μέσω X, ο μέγας σύμμαχος του κ. Τραμπ, ο Ίλον Μασκ, διέσπειρε από την πλευρά του διάφορες θεωρίες που αμφισβητούν την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, συνδέοντας για παράδειγμα, χωρίς αποδείξεις, το εύρος της καταστροφής στο Λος Άντζελες με τις πολιτικές πολυμορφίας στις προσλήψεις πυροσβεστών στο Λος Άντζελες, ή την αποστολή βοήθειας 500 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία — αγαπημένες θεματικές της βάσης του μεγιστάνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει στο παρελθόν πως αν επέστρεφε στον Λευκό Οίκο, θα στερούσε από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Νιούσομ κάθε ομοσπονδιακή βοήθεια για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Ο 57χρονος Γκάβιν Νιούσομ θεωρείται πολλά υποσχόμενος στο Δημοκρατικό κόμμα — και συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους φραστικών πολυβολισμών του Ντόναλντ Τραμπ, που του επιτίθεται με κάθε ευκαιρία για προοδευτικές πολιτικές του.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος, που θα ορκιστεί την 20ή Ιανουαρίου, είχε εξάλλου υποστηρίξει πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου πως αν η καταμέτρηση των ψήφων γινόταν με «τίμιο» τρόπο, θα κέρδιζε την Καλιφόρνια, οχυρό των Δημοκρατικών.

Η «Golden State» πρόκρινε με καθαρή πλειοψηφία την αντίπαλό του, την Δημοκρατική απερχόμενη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, μολονότι ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος κατέγραψε αύξηση των ποσοστών του σε κάποιες περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

