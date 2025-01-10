Ο απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πυρκαγιών, οι κυριότερες από τις οποίες συνεχίζουν να μαίνονται ανεξέλεγκτες σε διάφορα προάστια και τομείς του Λος Άντζελες, αυξήθηκε σε 10, ανέφερε ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες σε νεότερη ενημέρωση. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι ο πραγματικός απολογισμός θα παραμείνει ασαφής μέχρι να είναι ασφαλές για τους ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε γειτονιές. «Η ταυτοποίηση μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, καθώς το Τμήμα Ιατροδικαστών δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όλες τις τοποθεσίες θανάτου λόγω των συνθηκών πυρκαγιάς και των ανησυχιών για την ασφάλεια», ανέφεραν οι αρχές.

Δύο θάνατοι αναφέρθηκαν από την πυρκαγιά στο Πάλισεϊντς την Πέμπτη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους νωρίτερα. Πέντε από αυτούς τους θανάτους προέρχονται από την πυρκαγιά του Ίτον και οι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχία ότι ο συνολικός αριθμός μπορεί να αυξηθεί.

Εν τω μεταξύ, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αυξάνει τη χρηματοδότησή της για να καλύψει πλήρως το κόστος της ανάκαμψης, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο αριθμός των νεκρών είναι δύσκολο να διερευνηθεί

Υπήρξαν «πολλαπλοί θάνατοι» στις περιοχές της κομητείας του Λος Άντζελες που επλήγησαν από τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές, σύμφωνα με πληροφορίες από το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες. Ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα είπε την Πέμπτη ότι «ειλικρινά, δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών. Οι ανακριτές δεν είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν καμία από τις σκηνές λόγω επικίνδυνων συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων πυρκαγιών, κατεδαφισμένων γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος και διαρροής αερίου».«Μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία του Λος Άντζελες»

Η φωτιά στο προάστιο Πασίφικ Πάλισεϊντς, με τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, «είναι μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία του Λος Άντζελες», ανέφερε η επικεφαλής της πυροσβεστικής της πόλης, Κρίστιν Κρόουλι.

Η πυρκαγιά Παλισέιντς, μεταξύ της Σάντα Μόνικα και του Μαλιμπού, στη δυτική πλευρά της πόλης, καθώς και η φωτιά Ίτον στα ανατολικά, κοντά στην Πασαντίνα, είναι ήδη οι πιο καταστροφικές στην ιστορία της πόλης.

«Η πυρκαγιά Πάλισεϊντς έχει κάψει 19.978 στρέμματα και έχει καταστρέψει ή καταστρέψει 5.316 κατασκευές», είπε η επικεφαλής της πυροσβεστικής.

«Η πυρκαγιά του Ίτον έχει εξαπλωθεί σε 13.690 στρέμματα και συνεχίζει να αυξάνεται», δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής της κομητείας του Λος Άντζελες Άντονι Μαρόνε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη. «Η πυρκαγιά παραμένει σε περιορισμό 0%», είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής.

Και συμπλήρωσε: «Η πυρκαγιά του Ίτον έχει δυνητικά καταστρέψει περίπου 4.000-5.000 δομές, οι οποίες περιλαμβάνουν μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες, εμπορικές κατοικίες, βοηθητικά κτίρια ή οχήματα».

Όσων αφορά στα αίτια της φωτιάς, ο αρχηγός της Πυροσβεστικής είπε: «Η αιτία της πυρκαγιάς στο Ίτον παραμένει άγνωστη και βρίσκεται υπό έρευνα από αξιωματούχους. Εάν η πυρκαγιά προκλήθηκε από εμπρησμό, οποιοσδήποτε θάνατος προκύψει από αυτόν θα θεωρηθεί δολοφονία και στη συνέχεια θα ερευνηθεί από το Τμήμα Σερίφη του Λος Άντζελες».

Οι πυροσβέστες

Περισσότερες από 60 πυροσβεστικές εταιρείες στάλθηκαν για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά Κένεθ που βρίσκεται στην περιοχή Γουέστ Χιλς του Λος Άντζελες, σύμφωνα με την επικεφαλής της πυροσβεστικής.

«Πολλοί από τους πυροσβέστες που μάχονται με τις πυρκαγιές εργάζονται ασταμάτητα και μεταφέρουν έως και 100 κιλά εξοπλισμό από τότε που στάλθηκαν στην πυρκαγιά του Πάλισεϊντς το πρωί της Τρίτης», δήλωσε στο CNN ένας εκπρόσωπος της ένωσης επαγγελματιών πυροσβεστών της Καλιφόρνιας. «Αντιμετωπίζουν εξαιρετικά τοξικό καπνό από όλες τις χημικές ουσίες από την καύση κατασκευών και οχημάτων», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Ντιντί Γκαρσία.

Εν τω μεταξύ μια νέα φωτιά έχει ξεκινήσει στον Εθνικό Δρυμό Άντζελες, περίπου 12 μίλια μακριά από την πυρκαγιά του Ίτον. Ο Εθνικός Δρυμός Άντζελες, που καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα της κομητείας του Λος Άντζελες, είναι σχεδόν 700.000 στρέμματα, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Περισσότεροι άνεμοι και φλόγες

Οι πυροσβέστες σημείωσαν πρόοδο την Πέμπτη καθώς οι άνεμοι της Σάντα Άνα εξασθενούσαν, αλλά οι ριπές επανήρθαν σε όλη την περιοχή. Μια νέα πυρκαγιά που καίει κοντά στα σύνορα των κομητειών Λος Άντζελες και Βεντούρα είναι η τελευταία που προκάλεσε υποχρεωτικές εκκενώσεις. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν επίσης τον μολυσμένο αέρα και άλλες επικίνδυνες συνθήκες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι οι άνεμοι αναμένεται να ενταθούν την Πέμπτη το απόγευμα τοπική ώρα και να παραμείνουν θυελλώδεις τουλάχιστον έως το απόγευμα της Παρασκευής στη ζώνη της πυρκαγιάς. Ένας άλλος γύρος ανέμων Σάντα Άνα αναμένεται το απόγευμα του Σαββάτου προς την Κυριακή.

