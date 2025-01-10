Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα εκδικαστεί την Παρασκευή για την υπόθεσή των πληρωμών που έκανε εν κρυπτώ στην ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς, για να αγοράσει τη σιωπή της, ανέφερε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του, το οποίο έγινε σε μια ύστατη προσπάθεια να καθυστερήσει τη διαδικασία, ορίζοντας τη δίκη λίγες μέρες πριν από την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου στις 20 Ιανουαρίου 2025. Ωστόσο το αίτημά του δεν έγινε δεκτό με ψηφοφορία 5-4.

Τέσσερις συντηρητικοί δικαστές – οι Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch και Brett Kavanaugh – δήλωσαν υπέρ του αιτήματος του Τραμπ. Ο ανώτατος δικαστής Τζον Ρόμπερτς και η δικαστής Έιμι Κόνι Μπάρετ ενώθηκαν με τους τρεις φιλελεύθερους του δικαστηρίου για να ταχθούν κατά του Τραμπ.

Ο Τραμπ είχε καταδικάστηκε αρχικά τον Μάιο του 2024 από δικαστήριο της Νέας Υόρκης για πλαστογράφηση επιχειρηματικών αρχείων σχετικά με πληρωμές στον τότε δικηγόρο του Μάικλ Κοέν για να επιστρέψει μια πληρωμή 130.000 δολαρίων στην πορνοστάρ, προκειμένου να την εμποδίσει να μιλήσει για μια υποτιθέμενη σχέση τους, πριν από τις εκλογές του 2016. Ο Τραμπ αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Έπειτα από δίκη που διήρκεσε έξι εβδομάδες, εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε την 30ή Μαΐου 2024 ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ (2017-2021) που καταδικάστηκε ποτέ σε δίκη ποινικής φύσης, για την υπόθεση της απάτης.

Οι δικηγόροι του Τραμπ είπαν στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι η εκδίκαση της υπόθεσης θα αποσπούσε την προσοχή του από τη μετάβασή του στην εξουσία και θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, ενώ επικαλέστηκε την εκρηκτική γνωμοδότηση της συντηρητικής πλειοψηφίας για ασυλία.

Σε μια σύντομη δήλωση μιας παραγράφου, το δικαστήριο είπε ότι ορισμένες από τις ανησυχίες του Τραμπ θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν «κατά τη συνήθη πορεία στην έφεση».

Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν, ο δικαστής της Νέας Υόρκης που επέβλεπε τη δίκη του Τραμπ, διέταξε την εκδίκαση της υπόθεσης για την Παρασκευή το πρωί, στις 9:30 π.μ. σε δικαστήριο του Μανχάταν, συμπληρώνοντας ότι ο Τραμπ δεν θα αντιμετωπίσει ούτε ποινές ούτε φυλάκιση.

Πηγή: skai.gr

