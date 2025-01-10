Μπάιντεν: «Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα»

«Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα», δήλωσε χθες Πέμπτη ο Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στον Λευκό Οίκο αφιερωμένης στην αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών που μαίνονται στο Λος Άντζελες.

«Έχουμε τη δυνατότητα να την αντιμετωπίσουμε αν φανούμε οξυδερκείς», πρόσθεσε ο απερχόμενος Δημοκρατικός πρόεδρος, ο οποίος θα παραχωρήσει τη θέση του την 20ή Ιανουαρίου στον Ρεπουμπλικάνο εκλεγμένο διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ, γνωστό σκεπτικιστή όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν χαρακτήρισε τις πυρκαγιές που συνέχιζαν να σαρώνουν το Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη μεγαλούπολη των ΗΠΑ, «τις πιο καταστροφικές» στην ιστορία της πολιτείας της Καλιφόρνιας, υποσχόμενος ομοσπονδιακά μέσα για να τεθούν υπό έλεγχο.

«Πρόκειται για τις πιο εκτεταμένες και πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνιας», επέμεινε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που οργανώθηκε με συναρμόδιους αξιωματούχους στην προεδρία για τις φωτιές, οι κυριότερες από τις οποίες παρέμεναν χθες εντελώς ανεξέλεγκτες.

Ο κ. Μπάιντεν σημείωσε πως θα ζητήσει βοήθεια από το ομοσπονδιακό Κογκρέσο και έκρινε πως τα μέλη του αμερικανικού κοινοβουλίου πρέπει να κινητοποιηθούν με τη σειρά τους για να συνεισφέρουν στην προσπάθεια να ελεγχθεί η κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

