Επί 75΄ συζητούσαν ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ίλον Μασκ και η αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ στην πλατφόρμα Χ, ιδιοκτησίας του πρώτου, χωρίς αντίλογο ή ερωτήσεις από τους χρήστες, αλλά και χωρίς εικόνα, μόνο με ήχο.

«Η συζήτηση ήταν 75΄ γεμάτα ‘ναι’ και ‘γουάου’», σημείωσε η εφημερίδα Bild. «Η Αλίς Βάιντελ γελάει. Ξανά και ξανά», υπογράμμισε το δίκτυο ARD κάνοντας λόγο για «συζήτηση χωρίς αντίλογο». Τα ζητήματα στα οποία οι δύο συνομιλητές έχουν διαφορετικές απόψεις –η πολιτική έναντι του Ισραήλ, η ηλεκτροκίνηση, εναντίον της οποίας τάσσεται η AfD– υποβαθμίστηκαν ή έμειναν εκτός ατζέντας.

Ο κ. Μασκ επανέλαβε (και) με αυτή την ευκαιρία την υποστήριξή του στην AfD ενόψει των εκλογών.

Die Unterhaltung mit Elon Musk im Video - mit deutschen Untertiteln. Jetzt reinschauen! #MuskWeidel pic.twitter.com/amAn0sh8fa — Alice Weidel (@Alice_Weidel) January 9, 2025

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Μόνο η AfD μπορεί να σώσει την Γερμανία. Τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα εξωφρενικό στις θέσεις της AfD, είναι απλώς κοινή λογική», επαναλάμβανε κατά τη διάρκεια της συζήτησης χωρίς συντονιστή ή ξεκάθαρη δομή.

Η συζήτηση ήταν «πολύ άβολη και αδέξια. Σχημάτιζε κανείς την εντύπωση ότι οι δυο τους δεν είχαν τίποτα να πουν ο ένας στον άλλον. Διάλογος δεν έγινε ποτέ», παρατήρησε στο ARD η πολιτική επιστήμονας του Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών του Βερολίνου Ζανέτ Χόφμαν.

Η κυρία Βάιντελ διαμαρτυρήθηκε για την συμπεριφορά των ΜΜΕ απέναντί της και την περιγραφή της AfD ως ακροδεξιό κόμμα.

Ο κ. Μασκ έδειξε σε αυτό το σημείο ενδιαφέρον για τον Αδόλφο Χίτλερ. Η αρχηγός της AfD τον... διαφώτισε λέγοντας πως «ήταν κομμουνιστής, κάποιου τύπου σοσιαλιστής, εθνικοποίησε εταιρίες, αν και έχει χαρακτηριστεί ως δεξιός και συντηρητικός», κάτι που φάνηκε να τον ικανοποιεί.

Η Αλίς Βάιντελ χαρακτήρισε την πρώην καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ την «πρώτη πράσινη καγκελάριο της Γερμανίας», επέκρινε την πολιτική της στην ενέργεια και στο μεταναστευτικό, ενώ δήλωσε ότι το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα ασχολείται μόνο με «σπουδές φύλου».

Ο Ίλον Μασκ εξέφρασε την έκπληξή του, λέγοντας πως πίστευε πάντα ότι η Γερμανία είχε καλό εκπαιδευτικό σύστημα, μιλώντας για «woke ιό» που έχει «χτυπήσει» την χώρα.

Στο ενεργειακό, συμβούλευσε την Γερμανία να επιστρέψει στην πυρηνική ενέργεια, αν και, όπως σημείωσε, είναι μέγας υποστηρικτής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αστειεύτηκε κατ’ επανάληψη για την γραφειοκρατία στη Γερμανία υποστηρίζοντας πως για να ανοίξει το εργοστάσιο της Tesla χρειάστηκε «ένα φορτηγό χαρτιά».

Δεν έφερε πάντως την συνομιλήτριά του σε δύσκολη θέση ζητώντας της εξηγήσεις για το γεγονός ότι η AfD του Βρανδεμβούργου παραμένει σταθερά αντίθετη στην επένδυση αυτή.

Οι δύο συνομιλητές συμφώνησαν σε θέματα ελευθερίας έκφρασης και τάχθηκαν από κοινού εναντίον της ρύθμισης και του ελέγχου των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, την οποία θεωρούν «μορφή λογοκρισίας».

Απαντώντας σε ερώτηση του συνομιλητή της για την κρίση στην Μέση Ανατολή, η κυρία Βάιντελ ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι δεν έχει άποψη: «όσο περισσότερο διαβάζω για το θέμα, τόσο πιο περίπλοκο γίνεται».

«Κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν βλέπω λύση. Και δεν είμαι ο τύπος του πολιτικού που θα του κάνουν μια ερώτηση και θα αρχίσει τα μπλα-μπλα... Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί. Είναι τόσο περίπλοκο θέμα», είπε η αρχηγός της AfD. Πάντως απάντησε θετικά όταν ο Ίλον Μασκ την ρώτησε εάν υποστηρίζει το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ. «Αυτό είναι το μόνο που θέλω να ξέρω», σημείωσε εκείνος.

Η Αλίς Βάιντελ υποστήριξε επίσης ότι μόνο το κόμμα της μπορεί να προστατεύσει τους Εβραίους της Γερμανίας, διότι κατ’ αυτήν τα άλλα κόμματα επέτρεψαν την μετανάστευση εγκληματιών μουσουλμάνων στην χώρα, από τους οποίους κινδυνεύουν οι Εβραίοι.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Ίλον Μασκ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα καταφέρει να τερματίσει πολύ σύντομα τον πόλεμο, κάτι που ικανοποίησε την κυρία Βάιντελ. Ούτε εκείνος ούτε εκείνη αναφέρθηκαν ωστόσο σε λεπτομέρειες, όπως στο γεγονός ότι η AfD υποστηρίζει την προσέγγιση με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ολοκληρώνοντας, η Αλίς Βάιντελ έδειξε ενδιαφέρον για τα σχέδια εξερεύνησης του διαστήματος, με τον Ίλον Μασκ να δηλώνει ότι το ταξίδι της SpaceX στον Άρη θα είναι πιθανόν έτοιμο σε δύο χρόνια για μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο και σε τέσσερα χρόνια για τους πρώτους ανθρώπους. Η τελευταία ερώτηση της αρχηγού της AfD αφορούσε τον Θεό και το εάν ο κ. Μασκ πιστεύει σε αυτόν.

«Προσπαθώ να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα. Είμαι ανοιχτός στην ιδέα του Θεού», είπε ο κ. Μασκ, προσθέτοντας πως «θα ήταν περίεργο αν κάποια οντότητα μας παρακολουθούσε και επέτρεπε να συμβαίνουν τόσα άσχημα πράγματα». Η κυρία Βάιντελ σε αυτό το σημείο δήλωσε αγνωστικίστρια και εξέφρασε κλείνοντας τον μεγάλο θαυμασμό της για τον Ίλον Μασκ και το «όραμά» του.

Σύμφωνα με ορατή, ανοιχτή καταμέτρηση των χρηστών του Χ κατά την διάρκεια της συζήτησης, τους δύο συνομιλητές παρακολούθησαν κάπου 210.000 άνθρωποι.

Μετά το τέλος της συνομιλίας ο κ Μασκ υποστήριξε ότι συντονίστηκαν συνολικά 1,9 εκατομμύριο χρήστες.

Η συζήτηση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των γερμανικών αρχών.

Στην Bundestag έγινε γνωστό ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν εάν η συνομιλία στην πλατφόρμα αποτελεί «δωρεάν διαφήμιση» για την AfD.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

