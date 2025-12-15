Τραμπ: Εκτενείς συνομιλίες με Ευρωπαίους και Ζελένσκι – «Πιο κοντά από ποτέ σε λύση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε εκτενείς και εποικοδομητικές συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας ότι «τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά». Υπενθυμίζεται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο, σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης - σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters - ότι είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και συνομιλίες με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Πολωνίας, της Νορβηγίας, της Δανίας και της Ολλανδίας, καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. «Είχαμε μια πολύ μεγάλη και πολύ καλή συζήτηση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει ισχυρή στήριξη από τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι, όπως είπε, θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν πολλές συνομιλίες και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις εξελίξεις.

Εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η συγκρότηση ευρωπαϊκής πολυεθνικής δύναμης για την Ουκρανία τέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών στο Βερολίνο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας προσαρμοσμένες στο μοντέλο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία — μια άνευ προηγουμένου πρόταση, δεδομένου ότι το Κίεβο δεν είναι μέλος της Συμμαχίας.

Οι εγγυήσεις, που χαρακτηρίστηκαν ως «τύπου Άρθρου 5», συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια διήμερων συνομιλιών στο Βερολίνο και περιλαμβάνουν μηχανισμούς αυστηρής επιτήρησης και αποτροπής κλιμάκωσης, ενώ οι αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι δεν θα παραμείνουν στο τραπέζι επ’ αόριστον, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου.

Μπορείτε να δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις από το Βερολίνο.

Ο Τραμπ θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που θα χαρακτηρίζει τη φαιντανύλη ως «όπλο μαζικής καταστροφής»

Ο Τραμπ δήλωσε στο μεταξύ και ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που θα κατατάσσει τη φαιντανύλη ως όπλο μαζικής καταστροφής.

«Με αυτό το ιστορικό εκτελεστικό διάταγμα που θα υπογράψω σήμερα, κατατάσσουμε επίσημα τη φαιντανύλη ως όπλο μαζικής καταστροφής», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο.

Χερσαία πλήγματα κατά ναρκωτικών

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε σύντομα χερσαία πλήγματα κατά των διακινητών ναρκωτικών.

Τραμπ: Σύντομα θα καταθέσω αγωγή κατά του BBC

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε και ότι θα καταθέσει σύντομα αγωγή κατά του BBC, πιθανότατα σήμερα ή αύριο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της αγωγής.

Η διαμάχη μεταξύ Τραμπ και BBC ξεκίνησε το 2023, όταν το BBC μετέδωσε ένα ρεπορτάζ που παρουσίαζε αποσπάσματα από ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τρόπο που εκείνος θεωρεί παραπλανητικό και παραποιημένο.

Συγκεκριμένα, το δίκτυο είχε κάνει μοντάζ σε στιγμιότυπα της ομιλίας, ώστε να φαίνεται ότι ο Τραμπ έκανε δηλώσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε πει ή ήταν εκτός πλαισίου. Ο Τραμπ κατήγγειλε ότι αυτό το μοντάζ δυσφημεί την εικόνα του και σκοπό είχε να τον παρουσιάσει με αρνητικό τρόπο.

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία με τη δολοφονία ηγετικού στελέχους της Χαμάς

Σε άλλο μέτωπο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν κατά πόσο το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία στη Γάζα με τη δολοφονία ενός υψηλόβαθμου ηγέτη της Χαμάς.

Νωρίτερα, το Axios μετέδωσε - επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι ο Λευκός Οίκος έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι η δολοφονία ενός υψηλόβαθμου διοικητή της Χαμάς το Σαββατοκύριακο αποτέλεσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, για την οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, έχουν εκνευριστεί πολύ με τον Νετανιάχου, σύμφωνα με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σημειώνεται ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στις 29 Δεκεμβρίου.

Το Σάββατο, το Ισραήλ σκότωσε τον Raed Saad, τον αναπληρωτή διοικητή του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς και έναν από τους φερόμενους ως αρχιτέκτονες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Η επίθεση στην πόλη της Γάζας προκάλεσε το θάνατο τεσσάρων ανθρώπων συνολικά.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν ενημέρωσε ούτε συμβουλεύτηκε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.

