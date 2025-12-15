Στο Βερολίνο συναντώνται Ευρωπαίοι ηγέτες, με οικοδεσπότη τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, για συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια επίδειξη στήριξης προς το Κίεβο, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για την επίσπευση μιας συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στις συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχουν, πέραν του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καθώς και οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι τη Δευτέρα πραγματοποιούσαν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο, προσκλήθηκαν επίσης στο δείπνο εργασίας, χωρίς, ωστόσο, να έχει γίνει γνωστό εάν θα παρευρεθούν.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων παραμένουν κρίσιμα ζητήματα, όπως το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων από την πλευρά της Ουκρανίας, ιδίως στην περιοχή του Ντονμπάς, όπου οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν μεγάλο μέρος του εδάφους, το μελλοντικό μέγεθος και η δομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και το πλαίσιο παροχής εγγυήσεων ασφαλείας από τους συμμάχους του Κιέβου.



