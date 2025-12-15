Axios: Οργή Λευκού Οίκου για Νετανιάχου μετά τη δολοφονία διοικητή της Χαμάς στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι η δολοφονία ενός υψηλόβαθμου διοικητή της Χαμάς το Σαββατοκύριακο αποτέλεσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, για την οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Το οργισμένο μήνυμα από τον Λευκό Οίκο έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της κυβέρνησης Νετανιάχου σχετικά με την επόμενη φάση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την ευρύτερη περιφερειακή πολιτική του Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, έχουν εκνευριστεί πολύ με τον Νετανιάχου, σύμφωνα με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σημειώνεται ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στις 29 Δεκεμβρίου.

Το Σάββατο, το Ισραήλ σκότωσε τον Raed Saad, τον αναπληρωτή διοικητή του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς και έναν από τους φερόμενους ως αρχιτέκτονες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Η επίθεση στην πόλη της Γάζας προκάλεσε το θάνατο τεσσάρων ανθρώπων συνολικά.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν ενημέρωσε ούτε συμβουλεύτηκε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.

«Το μήνυμα του Λευκού Οίκου προς τον Νετανιάχου ήταν: «Αν θέλετε να καταστρέψετε τη φήμη σας και να δείξετε ότι δεν τηρείτε τις συμφωνίες, κάντε το, αλλά δεν θα σας επιτρέψουμε να καταστρέψετε τη φήμη του προέδρου Τραμπ, ο οποίος μεσολάβησε για τη συμφωνία στη Γάζα»», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος είναι δυσαρεστημένος, αλλά ισχυρίστηκε ότι το μήνυμα ήταν πιο ήπιο, ότι «ορισμένες αραβικές χώρες» το θεωρούν παραβίαση της εκεχειρίας. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Λευκός Οίκος ήταν κατηγορηματικός ότι το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενημέρωσε την κυβέρνηση Τραμπ ότι η Χαμάς ήταν αυτή που παραβίασε τη συμφωνία, επιτιθέμενη σε στρατιώτες και επαναλαμβάνοντας τη διακίνηση όπλων, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

«Η δολοφονία του Raed Saad, ενός αρχιτρομοκράτη που εργάζονταν καθημερινά για να παραβιάσει τη συμφωνία και να αναζωπυρώσει τις μάχες, πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε αυτές τις παραβιάσεις και είχε ως στόχο να διασφαλίσει τη συνέχιση της εκεχειρίας», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios.

Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο στις εντάσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι οι διασυνοριακές επιθέσεις του Νετανιάχου υπονομεύουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να βοηθήσουν την κυβέρνηση αλ-Σαράα να σταθεροποιήσει τη Συρία και υπονομεύουν τον στόχο της επίτευξης μιας νέας συμφωνίας ασφάλειας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ επισκέπτεται το Ισραήλ τη Δευτέρα για συνομιλίες με τον Νετανιάχου σχετικά με το θέμα αυτό.

Στο ζήτημα της Γάζας, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι ο Νετανιάχου είναι κοντόφθαλμος σε πολλά θέματα, ειδικά όσον αφορά τη μετάβαση στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία απαιτεί την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου σε πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία ότι πρέπει να είναι «καλύτερος εταίρος» στο θέμα της Γάζας.

«Ο Στιβ και ο Τζάρεντ είναι εξοργισμένοι από τη στάση του Ισραήλ σε διάφορα ζητήματα που αφορούν τη Γάζα», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στους Γουίοτκοφ και Κούσνερ.

Ο Λευκός Οίκος θέλει να προχωρήσει από τον πόλεμο στη Γάζα στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του αραβικού κόσμου και στη διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι ηγέτες της περιοχής δεν εμπιστεύονται τον Νετανιάχου και έχουν πολλές αντιρρήσεις να συνεργαστούν μαζί του.

Για παράδειγμα, η προσπάθεια των ΗΠΑ να βοηθήσουν τον Νετανιάχου να οργανώσει μια συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι συνάντησε έντονη αντίδραση από την πλευρά της Αιγύπτου. Ο Νετανιάχου και ο Σίσι δεν έχουν μιλήσει μεταξύ τους από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

«Ο Νετανιάχου έχει μετατραπεί τα τελευταία δύο χρόνια σε διεθνή παρία. Θα πρέπει να αναρωτηθεί γιατί ο Σίσι αρνείται να τον συναντήσει και γιατί πέντε χρόνια μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ δεν έχει ακόμη προσκληθεί να επισκεφθεί τα ΗΑΕ», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Η κυβέρνηση Τραμπ καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να διορθώσει την κατάσταση. Αλλά αν ο Νετανιάχου δεν θέλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης, δεν θα σπαταλήσουμε το χρόνο μας προσπαθώντας να διευρύνουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ», πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

