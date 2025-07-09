Ο Τραμπ εξετάζει να στείλει μια ακόμα συστοιχία Patriot στην Ουκρανία

Το ενδεχόμενο να στείλει ένα επιπλέον σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην Ουκρανία εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την πρόσφατη δέσμευσή του να ενισχύσει τις δυνάμεις του Κιέβου ώστε να αμυνθούν έναντι των ρωσικών επιθέσεων, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται η The Wall Street Journal.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη, λέγοντας ότι «ακούμε πολλές ανοησίες - μας τις πετάει ο Πούτιν».

Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει αποκαλύψει τι είδους επιπλέον όπλα σχεδιάζει να παράσχει στην Ουκρανία ως απάντηση για την απόρριψη από τον Πούτιν των εκκλήσεων του Τραμπ για τερματισμό του τριετούς πολέμου.

Η αποστολή ενός ακόμη συστήματος Patriot θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα για τον Λευκό Οίκο, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ θα εγκρίνει την παροχή ενός μεγάλου συστήματος όπλων στο Κίεβο πέραν αυτών που είχε εγκρίνει ο Μπάιντεν.

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για την προμήθεια περισσότερων όπλων και πυρομαχικών στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης μιας επιπλέον συστοιχίας του συστήματος Patriot, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους που επικαλείται η WSJ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διερευνούν επίσης εάν άλλες χώρες μπορούν να παράσχουν περισσότερους Patriot στο Κίεβο, πρόσθεσε.

Οι συζητήσεις σχετικά με την παροχή επιπλέον αμυντικών όπλων αποτελεί μια ακόμη ανατροπή σε μια σειρά από διστακτικές κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Τραμπ έχει κρατήσει μια επιφυλακτική στάση απένταντι στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του και είχε μάλιστα μια έντονη συνάντηση μαζί του στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, ενώ έλεγε ότι πίστευε πώς ο Πούτιν θα «κρατούσε τον λόγο του» όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία διαθέτει επί του παρόντος μόνο μια χούφτα συστήματα Patriot, τα οποία της έχουν δωρίσει οι ΗΠΑ και άλλες χώρες, και ζητά περισσότερα προκειμένου να είναι σε θέσει να αμυνθεί απένταντι στις κλιμακούμενες ρωσικές επιθέσεις.

Κάθε σύστημα Patriot αποτελείται από πολλαπλούς εκτοξευτές, ένα ραντάρ, ένα στοιχείο διοίκησης και ελέγχου καθώς και πυραύλους αναχαίτισης.

Υπάρχουν όμως ερωτήματα σχετικά με το πόσα αναχαιτιστικά συστήματα θα ήταν πρόθυμες να συνεισφέρουν οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει τις προμήθειες, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ να σπεύσουν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους.





Πηγή: skai.gr

