Κατά την επίσκεψή του στο Πεντάγωνο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου περιέγραψε τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν ως επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι επρόκειτο για τον «βρυχηθμό δύο λιονταριών» που τον άκουσε όλος ο κόσμος.

Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι τα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν θα έχουν «ιστορικές συνέπειες για την ειρήνη».

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τον αντιπρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Στρατού ναύαρχο Κρίστοφερ Γκρέιντι, τον στρατηγό Έρικ Κουρίλα, απερχόμενο διοικητή της CENTCOM, τον κορυφαίο σύμβουλο στρατηγικής του Πενταγώνου Έλμπριτζ Κόλμπι και άλλους ανώτατους αξιωματούχους.

Ο Νετανιάχου επεσήμανε μια φωτογραφία με βομβαρδιστικό B-2, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Αυτοί οι πιλότοι του B-2 έστειλαν ένα μήνυμα στον κόσμο», σχολίασε ο Χέγκσεθ.

«Πιστεύω πως το Ιράν το κατάλαβε. Το κατάλαβαν όλοι στη Μέση Ανατολή... Τον βρυχηθμό δύο λιονταριών τον άκουσε όλος ο κόσμος», απάντησε ο Νετανιάχου.

«Πρώτα έρχεται η ισχύς, μετά η ειρήνη», υπογράμμισε.



