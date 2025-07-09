Tζιμ Ρις: Επιμένει κατά της παράδοσης των F-35 στην Τουρκία

Την πρόθεσή του να συνεχίσει να είναι αντίθετος στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Τζιμ Ρις, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την επικύρωση του διορισμού της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Εγώ είμαι αυτός που έβαλε σε παύση τα F-35. Και θα συνεχίσω να διατηρώ αυτή την παύση για πολλούς διαφορετικούς λόγους», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός γερουσιαστής.

Κάνοντας μια αναφορά στις ελληνοτουρκικές διαφορές, ο πρόεδρος της Επιτροπής υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες διαφορές δεν έχουν την προβολή που θα έπρεπε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στο σημείο αυτό, σημείωσε ότι «οι Έλληνες ζητούν δικαιολογημένα τη βοήθειά μας εδώ και πολύ καιρό σε πολλά από αυτά (τα θέματα)», ζητώντας να ακούσει τις απόψεις της κ. Γκίλφοϊλ για τα εν λόγω ζητήματα.

Επίσης, δεν παρέλειψε να προσφέρει συμβουλές στην προτεινόμενη πρέσβη, λέγοντας: «Ο προκάτοχός σας, Γιώργος Τσούνης, που είναι εδώ και ο πρέσβης μας στην Τουρκία είχαν μια πολύ στενή σχέση. Μιλούσα μαζί τους συχνά και ήταν πολύ καλοί στο να τακτοποιούν τα ζητήματα. Γι' αυτό θα σας παροτρύνω να αναπτύξετε το ίδιο είδος επαφής με τον πρέσβη μας στην Τουρκία».

Τέλος, ο γερουσιαστής Τζιμ Ρις εξέφρασε την αγανάκτησή του για τη στάση που είχε τηρήσει η Τουρκία στο θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ.

«Μάλωσα μαζί τους. Ηγήθηκα της προσπάθειας για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ήταν απίστευτα απογοητευτικό. Η Τουρκία χρησιμοποιούσε τη δύναμή της, επειδή όλα πρέπει να συμβούν ομόφωνα στο ΝΑΤΟ, για να κρατήσει αυτές τις δύο χώρες έξω. Ήταν μεγάλο θέμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.