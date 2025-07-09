Μυστικές συνομιλίες στον Λευκό Οίκο πραγματοποίησαν ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Κατάρ την Τρίτη, εστιάζοντας στο βασικό σημείο τριβής που απομένει για την επίτευξη της συμφωνίας εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων στη Γάζα, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου δύο φορές μέσα στις τελευταίες 48 ώρες, καθώς ασκεί πιέσεις τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Χαμάς να ολοκληρώσουν τη συμφωνία. Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Τρίτη ότι τρεις από τις τέσσερις βασικές διαφωνίες έχουν επιλυθεί τις τελευταίες ημέρες.

Το σημείο τριβής, σύμφωνα με τις πηγές του Axios, αφορά τις γραμμές στις οποίες θα αποσυρθούν οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) κατά τη διάρκεια της 60ήμερης εκεχειρίας. Ωστόσο, στη μυστική συνάντηση της Τρίτης επετεύχθη σαφής πρόοδος.

Σε ό,τι αφορά το παρασκήνιο της συνάντησης, το Axios αναφέρει ότι λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ–Νετανιάχου το βράδυ της Τρίτης, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Κατάρ και τον κορυφαίο σύμβουλο του Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ.

Δύο πηγές με άμεση γνώση του θέματος ανέφεραν ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στην αναδιάταξη των ισραηλινών δυνάμεων στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας εκεχειρίας.

Το σημείο τριβής

Και οι δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Γουίτκοφ και ο Καταριανός αξιωματούχος ξεκαθάρισαν στον Ντέρμερ πως ο χάρτης που πρότεινε το Ισραήλ, που περιλαμβάνει πολύ πιο περιορισμένη αναδιάταξη σε σχέση με την προηγούμενη εκεχειρία, δεν είναι αποδεκτός ως αφετηρία διαπραγμάτευσης.

Ο Καταριανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Χαμάς πιθανότατα θα απορρίψει την πρόταση και πως ενδέχεται οι συνομιλίες να καταρρεύσουν εξαιτίας αυτού, φτάνοντας, μάλιστα, στο σημείο να ζητήσει να μη θεωρηθεί υπεύθυνο το Κατάρ, το οποίο διαμεσολαβεί, σε περίπτωση αποτυχίας.

Ο Γουίτκοφ είπε στον Ντέρμερ ότι ένας χάρτης αναδιάταξης που μοιάζει με «σχέδιο Σμότριτς» και προβλέπει διαρκή ισραηλινή παρουσία σε μεγάλα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, δεν είναι αποδεκτός από τη διοίκηση Τραμπ. Αναφερόταν στον υπερεθνικιστή Ισραηλινό Υπουργό Οικονομικών Μπεζαλελ Σμότριτς, ο οποίος πιέζει τον Νετανιάχου να διατηρήσει ισραηλινές δυνάμεις σε εκτεταμένες περιοχές της Γάζας.

Ο Ντέρμερ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις να μην προχωρήσει σε σημαντικές υποχωρήσεις από την ίδια του την κυβερνητική συμμαχία.

Τόνισε επίσης ότι ο Νετανιάχου δεν μπορεί να λάβει μια τέτοια απόφαση μονομερώς και θα χρειαστεί έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές, ως αποτέλεσμα της συνάντησης το Ισραήλ παρουσίασε στη συνέχεια νέο χάρτη, που προβλέπει ευρύτερη απόσυρση των IDF. Ο νέος χάρτης οδήγησε σε σημαντική πρόοδο και αύξησε ουσιαστικά τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας.

Μία από τις πηγές δήλωσε στο Axios ότι «υπάρχουν ακόμα ορισμένα κενά, αλλά αυτή τη στιγμή κινούμαστε σε θετική κατεύθυνση».

Η συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι περιλαμβάνει την απελευθέρωση 18 ζωντανών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και την επιστροφή 10 σορών κατά τη διάρκεια της 60ήμερης παύσης των εχθροπραξιών.

Ο Νετανιάχου ενδέχεται να έχει και νέα συνάντηση με τον Τραμπ πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή του από την Ουάσινγκτον το βράδυ της Πέμπτης.



