Βρετανία: Θα χρησιμοποιήσει AI για την ανίχνευση «εχθρικής» ρωσικής δραστηριότητας στην Αρκτική

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για την ανίχνευση εχθρικής κρατικής δραστηριότητας στην Αρκτική, εν μέσω της αυξανόμενης ρωσικής απειλής στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Independent, η Αρκτική αποτελεί μια στρατηγικής σημασίας περιοχή για την ευρωπαϊκή και βρετανική ασφάλεια, ενώ οι επιχειρήσεις του Κρεμλίνου εκεί τη βοηθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία και απειλούν κρίσιμες υποδομές, όπως τα υποθαλάσσια καλώδια προς το Ηνωμένο Βασίλειο, προειδοποιούν υπουργοί της χώρας.



Σε επίσκεψή του στην Ισλανδία, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι θα ανακοινώσει ένα νέο κοινό σχέδιο μεταξύ των δύο χωρών για τη χρήση τεχνολογίας αιχμής Τεχνητής Νοημοσύνης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας κρατικών φορέων.

Ο κ. Λάμι δήλωσε: «Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας στον Απώτατο Βορρά, όπως η Νορβηγία και η Ισλανδία, για να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να περιπολούμε και να προστατεύουμε αυτά τα ύδατα».

Το πρόβλημα επιδεινώνεται, καθώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες οδηγούν σε τήξη των πάγων, ανοίγοντας προηγουμένως απρόσιτες διαδρομές.

Περιοχές κοντά στην Αρκτική χρησιμοποιούνται από τα πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά της Ρωσίας, ανοίγοντας δρόμους για τα δεξαμενόπλοια που βοηθούν στη χρηματοδότηση του παράνομου πολέμου της στην Ουκρανία.

Αυτοί είναι ο λεγόμενος «σκιώδης στόλος» πλοίων της Ρωσίας που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο ή κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά, για να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα αποκαλύψει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σταματήσει τα σχέδια του Πούτιν να κατασκευάσει πλωτή αποβάθρα επισκευής στην Αρκτική, για την εξυπηρέτηση των παγοθραυστικών.

Σύμφωνα με τη νέα κοινή στρατηγική Ηνωμένου Βασιλείου-Ισλανδίας, περισσότερες από μισό εκατομμύριο λίρες από το Ταμείο Ολοκληρωμένης Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, θα διατεθούν στο Ινστιτούτο Άλαν Τούρινγκ, για να εξεταστεί πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την επιτήρηση.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Πούτιν, αποκαλώντας τον Ρώσο ηγέτη «θεότρελο» επειδή εκτόξευσε εκατοντάδες drones και πυραύλους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

