Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, με τον μεγαλύτερο αριθμό drones και πυραύλων που εκτοξεύτηκαν μέχρι στιγμής σε μία μόνο νύχτα.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η επίθεση σημειώθηκε μια ημέρα αφότου η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, υπέστη μια από τις σφοδρότερες επιθέσεις του πολέμου.

Η Ρωσία αγνοεί τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.

«Χωρίς πραγματικά ισχυρή πίεση στη ρωσική ηγεσία, αυτή η σκληρότητα δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. «Η σιωπή της Αμερικής θα ενθαρρύνει μόνο τον Πούτιν» - πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια προφανή προσπάθεια να ασκήσει πίεση στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι ο Ρώσος ηγέτης ενδιαφέρεται για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πούτιν ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και η Μόσχα ελέγχει επί του παρόντος περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Αυτό περιλαμβάνει την Κριμαία - τη νότια χερσόνησο της Ουκρανίας που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Οι διασώστες εργάζονταν σε περισσότερες από 30 πόλεις και χωριά μετά το «μαζικό» χτύπημα, δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανακοίνωσή του το πρωί της Κυριακής.

«Η Ρωσία παρατείνει αυτόν τον πόλεμο και συνεχίζει να σκοτώνει κάθε μέρα», είπε.

Όσον αφορά τον αριθμό των drones και των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν, το βράδυ του Σαββάτου ήταν ο υψηλότερος μέχρι σήμερα.

Η Ρωσία είναι σε θέση όχι μόνο να τα κατασκευάζει με ταχύτερο ρυθμό, αλλά και να εξελίσσεται. Τα drones Shahed είναι πλέον εξοπλισμένα με περισσότερα εκρηκτικά και βελτιωμένη τεχνολογία για να αποφεύγουν τον εντοπισμό.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε ότι από τις 20:40 το Σάββατο τοπική ώρα (17:40 GMT), η Ρωσία πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές χρησιμοποιώντας 367 πυραύλους διαφόρων τύπων, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και drones.

Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε 45 πυραύλους κρουζ και κατέστρεψε 266 UAV, με τις περισσότερες περιοχές στην Ουκρανία να έχουν πληγεί και να έχουν καταγραφεί πλήγματα σε 22 τοποθεσίες.

Θάνατοι αναφέρθηκαν σε αρκετές περιοχές.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι προκάλεσε ζημιές σε στόχους, όπως στρατιωτικά αεροδρόμια, αποθήκες πυρομαχικών και σταθμούς ηλεκτρικού πολέμου, ισχυριζόμενο ότι προκλήθηκαν ζημιές σε 142 περιοχές.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο, δέχτηκαν επιθέσεις 13 περιοχές, με περισσότερους από 70 τραυματίες, 80 οικιστικά κτίρια να έχουν υποστεί ζημιές και 27 καταγεγραμμένες πυρκαγιές.

Το χαρακτήρισε «ανελέητη επίθεση που στόχευε αμάχους».

Από τους 12 νεκρούς, οι τρεις ήταν παιδιά ηλικίας οκτώ, 12 και 17 ετών στην περιοχή Ζιτόμιρ, ανέφερε η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας DSNS.

Ο Κλιμένκο είπε ότι ήταν από την ίδια οικογένεια και οι γονείς τους βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Δύο γυναίκες, ηλικίας 85 και 56 ετών, σκοτώθηκαν όταν ένα σπίτι στο Κουπιάνσκ χτυπήθηκε, σύμφωνα με τον Όλεγκ Συνιεχούμποφ, επικεφαλής του περιφερειακού γραφείου του Χάρκοβο.

Στην περιοχή του Κιέβου, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, ανέφερε το DSNS.

Στο Κίεβο, τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν 11 τραυματισμούς, πολλαπλές πυρκαγιές και ζημιές σε κτίρια κατοικιών, συμπεριλαμβανομένου ενός κοιτώνα.

Εκατοντάδες άνθρωποι κατευθύνθηκαν προς τους σταθμούς του μετρό της πόλης για καταφύγιο. Τα drones κατέκλυσαν τον ουρανό, με τον θόρυβο να διακόπτεται περιστασιακά από τους ήχους των αεραμυνών ή τις στιγμές πρόσκρουσης. Αναφέρθηκαν αρκετές πυρκαγιές.

Το σφυροκόπημα συνεχίζεται καθώς η πρωτεύουσα γιορτάζει την ετήσια εορτή της Ημέρας του Κιέβου.

