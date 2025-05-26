Ο Ντόναλντ Τραμπ αρχίζει να συνειδητοποιεί τα ψέματα του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν σήμερα Δευτέρα από το Βιετνάμ.
Όπως είπε, ελπίζει ότι ο θυμός του προέδρου των ΗΠΑ για τον Πούτιν θα «μεταφραστεί σε δράση».
Τα σχόλια του Μακρόν έρχονται μετά την ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Πούτιν είχε «τρελαθεί εντελώς» και ότι ο Τραμπ σκέφτεται να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Μόσχα.
Πηγή: skai.gr
