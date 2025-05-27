Ο Νεπαλέζος ορειβάτης - σέρπα (οδηγός βουνού) Κάμι Ρίτα έφθασε χθες, Τρίτη, στην κορυφή του Έβερεστ για 31η φορά, σπάζοντας το δικό του ρεκόρ αναβάσεων στο ψηλότερο βουνό του κόσμου, ανακοινώθηκε από την εταιρεία που οργάνωσε την αποστολή του.

«Συγχαρητήρια στον θρυλικό Κάμι Ρίτα Σέρπα για την 31η επιτυχημένη ανάβασή του στο Έβερεστ, τον μεγαλύτερο αριθμό αναβάσεων στην ιστορία» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Seven Summit Treks.

The Everest Man did it again! 31st Ascent of Mt. Everest (Sagarmatha) 🏔️



Massive congratulations to the legendary Kami Rita Sherpa on his 31st successful ascent of Everest — the highest number of ascents by anyone in history - with @sevensummittreks



Kami Rita reached the… pic.twitter.com/vPdFh28Bzu — Seven Summit Treks 🇳🇵 (@sst8848) May 27, 2025

Οδηγός βουνού εδώ και πάνω από 20 χρόνια, ο Κάμι Ρίτα Σέρπα, ηλικίας σήμερα 55 ετών, σκαρφάλωσε για πρώτη φορά στη «Σκεπή του κόσμου», σε 8.849 μέτρα ύψος, το 1994. Ήταν τότε για μια εμπορική αποστολή.

Έκτοτε ανέβαινε στην κορυφή του Έβερεστ σχεδόν κάθε χρονιά, οδηγώντας πελάτες.

JUST IN: Renowned Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa has successfully scaled Mt #Everest (8848.86 m) for a record 31st time this morning 27.05.2025, 04:00 NPT. CONGRATULATIONS!



Photo Courtesy: Seven Summit Treks. pic.twitter.com/SpmfrDQT2q — Everest Today (@EverestToday) May 27, 2025

«Δεν χρειάζεται πλέον να παρουσιάσουμε τον Κάμι Ρίτα Σέρπα» δήλωσε χθες η εταιρεία που οργάνωσε την αποστολή του. «Δεν είναι μόνο ένας εθνικός ήρωας της ορειβασίας, αλλά ένα παγκόσμιο σύμβολο του ίδιου του Έβερεστ».

Το 2024, ο Νεπαλέζος ορειβάτης ανέβηκε δύο φορές στην κορυφή του Έβερεστ, σπάζοντας κάθε φορά ένα νέο ρεκόρ.

Legendary mountaineer Kami Rita Sherpa has reached the summit of Mount Everest for a record-breaking 31st time, further extending his own world record for the most ascents of the world’s highest peak.https://t.co/iU4HSqgB7P pic.twitter.com/pz5wjRSbio — Everest Chronicle (@EverestChron) May 27, 2025

«Είμαι ευτυχής γι' αυτό το ρεκόρ, όμως τα ρεκόρ στο τέλος καταρρίπτονται», είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο στις 12 Μαΐου 2024, αφού είχε φθάσει στην κορυφή του Έβερεστ για 29η φορά.

Επονομαζόμενος «Κύριος Έβερεστ», ο Κάμιρ Ρίτα Σέρπα γεννήθηκε το 1970 στο Thame, ένα χωριό των Ιμαλαΐων, απ' όπου κατάγονται πολλοί έμπειροι ορειβάτες. Μεγάλωσε στην κοιλάδα των Ιμαλαΐων βλέποντας τον πατέρα του και μετά τον αδελφό του να φεύγουν για αποστολές ως οδηγοί βουνού, πριν ακολουθήσει και ο ίδιος τα βήματά τους.

Το 2019 ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ δύο φορές σε διάστημα έξι ημερών.

Το Έβερεστ κατακτήθηκε επισήμως για πρώτη φορά στις 29 Μαΐου 1953 από τον Νεοζηλανδό σερ Έντμουντ Χίλαρι και τον νεπαλέζο σέρπα Τενσίνγκ Νορκάι και από τότε έχουν ανέβει σ' αυτό περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι.

Πέρυσι έφθασαν στην κορυφή περισσότεροι από 800 ορειβάτες, οι 74 από τους οποίους από τη βόρεια πλευρά του Θιβέτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

