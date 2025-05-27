«Φύγε από 'δω χαμένε» - Ειδικός ανάγνωσης χειλιών «διάβασε» τι είπε η Μπριζίτ στον Μακρόν

Μεγάλες διαστάσεις στον διεθνή Τύπο έχει λάβει ο καυγάς του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας, μετά το χαστούκι που έδωσε η Μπριζίτ Μακρόν στον σύζυγό της, Εμανουέλ. Μάλιστα, φαίνεται πως το τεταμένο κλίμα συνεχίστηκε και κατά την αποβίβαση του ζευγαριού από το αεροπλάνο, στο Βιετνάμ.

Η βρετανική εφημερίδα Express απευθύνθηκε σε ειδικό ανάγνωσης χειλιών, ο οποίος εξέτασε αναλυτικά το βίντεο και «διάβασε» τα χείλη της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, αλλά και του προέδρου.

Όπως περιγράφει: «Καθώς ανοίγει η πόρτα του αεροσκάφους, ο πρόεδρος Μακρόν φαίνεται να στρέφεται προς την Μπριζίτ. Σε μια απροσδόκητη στιγμή, εκείνη τον σπρώχνει στο πρόσωπο. Συνειδητοποιώντας ότι η πόρτα είναι ήδη ανοιχτή και το προσωπικό παρακολουθεί το σκηνικό, ο Εμανουέλ φαίνεται να αισθάνεται αμήχανα και σηκώνει γρήγορα το χέρι του να χαιρετίσει».

🎥🇫🇷 À son arrivée au Vietnam, le présidant français, Emmanuel Macron semble avoir été frappé au visage par son épouse, Brigitte Macron



Par la suite Brigitte Macron refuse de prendre le bras que lui tend Emmanuel Macron pour descendre les marches de l’avion pic.twitter.com/kT5j2NXait — Press TV Français (@fr_presstv) May 26, 2025

Στη συνέχεια, μια γυναίκα, μέλος του πληρώματος «εκπλήσσεται εμφανώς, χτενίζοντας τα μαλλιά της με το χέρι της από δυσφορία» πριν κατέβει γρήγορα τα σκαλιά.

Ο αναλυτής πρόσθεσε: «Στη συνέχεια, ο Εμανουέλ πλησιάζει την Μπριζίτ και της κάνει ένα σήμα να τον ακολουθήσει. Ευχαριστεί τον πιλότο και χαιρετάει προς τις κάμερες, προσπαθώντας να φτιάξει την εικόνα του προς το κοινό.

Αλλά στην κορυφή της σκάλας, τα πράγματα γίνονται πάλι άβολα μεταξύ τους. Εκείνος προσφέρει το χέρι του, εκείνη το αγνοεί και κρατιέται από τα κάγκελα. Καθώς περνάει, φαίνεται να μουρμουρίζει ‘’Dégage, espèce de loser’’, που μεταφράζεται ως ‘’Φύγε από ‘δω χαμένε’’».

«Στη συνέχεια ο κ. Μακρόν φαίνεται να λέει ‘’Essayons, s'il te plaît’’, που μεταφράζεται: ‘’Ας προσπαθήσουμε, σε παρακαλώ’’ και εκείνη του απαντά ‘’Non’’, δηλαδή ‘’όχι’’. Η έκφρασή του και η φράση που διαβάστηκε από το στόμα ως "Je vois" που μεταφράζεται στα αγγλικά ‘’κατάλαβα’’, τα λέει όλα», σημειώνει.

Ο ειδικός επισημαίνει πως όλο το σκηνικό υποδηλώνει βαθύτερες εντάσεις μεταξύ του ζευγαριού.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’a ait olduğu bildirilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu



▪️ Vietnam’da uçaktan iniş esnasında kapısının açılmasıyla kırmızı ceketli birinin eli, Emmanuel Macron’u yüzünden ittiriyor



▪️ Görüntülerin devamında… pic.twitter.com/CXkfJehArt — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 26, 2025

Μακρόν: «Ήταν ένα αστείο με τη γυναίκα μου»

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε πως υπήρχε καυγάς με τη σύζυγό του: «Λοιπόν, βλέπετε ένα βίντεο που με δείχνει να πειράζω και να αστειεύομαι με τη γυναίκα μου και εκπλήσσομαι γι' αυτό. [Γίνεται] ένα είδος καταστροφικής παραπλάνησης, με τον καθένα να έχει τη δική του θεωρία γι' αυτό», δήλωσε.

«Είναι όλα αθλιότητες», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι ενώ το βίντεο ήταν αληθινό, η ανταπόκριση στο διαδίκτυο απηχούσε πρόσφατους αβάσιμους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν εναντίον του Γάλλου προέδρου, συμπεριλαμβανομένου του ότι έκανε χρήση κοκαΐνης με Ευρωπαίους ηγέτες σε τρένο προς το Κίεβο ή ότι είχε μια ιδιαίτερη χειραψία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν βίντεο για να διαδίδουν πολλές ανοησίες», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

