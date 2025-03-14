Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Οι δυο τους είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συζητήσεις» όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στo truth social, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα αυτός ο φρικτός, αιματηρός πόλεμος να τελειώσει επιτέλους».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι έθεσε στον Πούτιν το θέμα των ουκρανικών στρατευμάτων στο Κουρσκ, προτρέποντάς τον «να σωθεί η ζωή τους» αφού είναι περικυκλωμένοι πια από ρωσικά στρατεύματα.

Επιπλέον, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ είχε μια μακρά συνάντηση με τον Πούτιν στη Μόσχα το βράδυ της Πέμπτης, είπε μια πηγή που ενημερώθηκε για το θέμα, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Τραμπ

«Είχαμε πολύ καλές και παραγωγικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας χθες, και υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα αυτός ο φρικτός, αιματηρός πόλεμος να φτάσει επιτέλους στο τέλος του

— ΑΛΛΑ, ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΞ'ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΗ ΘΕΣΗ.

Ζήτησα σθεναρά από τον Πρόεδρο Πούτιν να σωθεί η ζωή τους. Αυτή θα ήταν μια φρικτή σφαγή, που δεν είχε ξαναγίνει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Θεός να τους έχει όλους καλά!!!»

Η ανάρτηση του Τραμπ προκάλεσε μια πρόσκαιρη σύγχυση σχετικά με το αν ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε ο ίδιος με τον Ρώσο ομόλογό του, δεδομένου ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν αξιοποίησε τη συνάντηση που είχε με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για να στείλει «σήματα» στον Τραμπ σχετικά με τη θέση του. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ εργάζονται για τον προγραμματισμό μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο προέδρων, μόλις ο Γουίτκοφ ενημερώσει τον Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε αργότερα ότι δεν υπήρξε απευθείας επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι ο Γουίτκοφ ήταν αυτός που συνομίλησε με τον Πούτιν.

Εν τω μεταξύ, πηγές του ουκρανικού στρατού διέψευσαν την αναφορά του Τραμπ, στην ανάρτησή του στο Truth Social, ότι συζήτησε με τον Πούτιν το θέμα των ουκρανικών στρατευμάτων στο Κουρσκ που έχουν περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις και ότι ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο να «σωθεί η ζωή τους». Σύμφωνα με τις ουκρανικές πηγές, τα στρατεύματα στο Κουρσκ δεν απειλούνται να περικυκλωθούν από τις ρωσικές δυνάμεις καθώς έχουν οπισθοχωρήσει σε πιο «ευνοϊκές» θέσεις.

Πηγή: skai.gr

