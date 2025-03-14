Επίθεση κατά της Ρωσίας και του Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπέλυσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμρ Ζελένσκι κατηγορώντας τον για παρεμπόδιση των ειρηνευτικών συζητήσεων σχετικά με την κατάπαυση του πυρός.

Με μια μακροσκελή του ανάρτηση στο Χ μετά από συνομιλία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν, ο Ζελένσκι είπε ότι «ο κόσμος βλέπει πώς η Ρωσία εσκεμμένα θέτει όρους που απλώς περιπλέκουν και καθυστερούν τα πάντα».

Υποστήριξε ότι αυτό συμβαίνει επειδή «η Ρωσία είναι η μόνη οντότητα που θέλει να μην τελειώσει ο πόλεμος και να καταρρεύσει η διπλωματία».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Μίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Pietro Parolin. Ευχήθηκα στον Πάπα Φραγκίσκο ταχεία ανάρρωση και τον ευχαρίστησα για τις προσευχές και την ηθική του υποστήριξη στον λαό μας, καθώς και για τις προσπάθειές του να διευκολύνει την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας που απελάθηκαν παράνομα και εκτοπίστηκαν από τη Ρωσία. Η Αγία Έδρα έλαβε έναν κατάλογο με Ουκρανούς που κρατούνται σε ρωσικές φυλακές και στρατόπεδα. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη για την απελευθέρωσή τους. Η ανταλλαγή αιχμαλώτων και μια άνευ όρων πλήρης προσωρινή κατάπαυση του πυρός 30 ημερών είναι τα πρώτα γρήγορα βήματα που θα μπορούσαν να μας φέρουν σημαντικά πιο κοντά σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει αυτά τα βήματα γιατί ο ουκρανικός λαός θέλει την ειρήνη περισσότερο από οποιονδήποτε. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος βλέπει πώς η Ρωσία θέτει εσκεμμένα όρους που απλώς περιπλέκουν και καθυστερούν τη διαδικασία, καθώς η Ρωσία είναι η μόνη οντότητα που θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος και να καταρρεύσει η διπλωματία. Η φωνή της Αγίας Έδρας είναι πολύ σημαντική στην πορεία προς την ειρήνη. Είμαι ευγνώμων για την ετοιμότητα να καταβάλουμε προσπάθειες για τον κοινό μας στόχο. Σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας για την Ουκρανία και για την ειρήνη».

I spoke with the Secretary of State of the Holy See, Cardinal Pietro Parolin. I wished Pope Francis a speedy recovery and thanked him for his prayers and moral support for our people, as well as for his efforts in facilitating the return of Ukrainian children illegally deported… pic.twitter.com/Cyw1TIvsWd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2025

Πηγή: skai.gr

