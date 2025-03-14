Συρία: Οι Κούρδοι απορρίπτουν το νέο συνταγματικό πλαίσιο των Ισλαμιστών 

Το Συριακό Δημοκρατικό Συμβούλιο (SDC), η πολιτική πτέρυγα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) που κυβερνά τη βορειοανατολική Συρία την Παρασκευή απέρριψε μια συνταγματική διακήρυξη που εξέδωσε η νέα ισλαμιστική ηγεσία στη Δαμασκό ζητώντας να ξαναγραφτεί.



Η διακήρυξη, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, προορίζεται να αποτελέσει τη βάση μιας πενταετούς μεταβατικής περιόδου υπό τον πρόεδρο Αχμέντ αλ Σάρα, τον σουνίτη ισλαμιστή που ηγήθηκε της ανατροπής του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο σε μια αστραπιαία επίθεση.



Υποστηρίζει τον κεντρικό ρόλο του ισλαμικού νόμου και προέβλεπε την ελευθερία της γνώμης. Αλλά το Συριακό Δημοκρατικό Συμβούλιο δηλώνει ότι δεν προχωρά επαρκώς στις αναφορές για την προστασία των δικαιωμάτων των διαφορετικών κοινοτήτων της Συρίας.



Σε γραπτή δήλωση την Παρασκευή, το SDC "απορρίπτει πλήρως" τη συνταγματική διακήρυξη του αλ Σάρα, λέγοντας ότι "αναπαρήγαγε τον αυταρχισμό σε νέα μορφή" και παραχωρεί στην εκτελεστική εξουσία ανεξέλεγκτες εξουσίες.



Ζητά το συνταγματικό πλαίσιο να ξαναγραφεί για να κατανεμηθούν οι εξουσίες πιο δίκαια και να υιοθετηθεί ένα αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνησης.



"Οποιαδήποτε συνταγματική διακήρυξη πρέπει να είναι αποτέλεσμα πραγματικής εθνικής συναίνεσης, όχι σχέδιο που επιβάλλεται από ένα κόμμα", ανέφερε το συμβούλιο.



Στη Γενεύη στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία προέτρεψε τις νέες αρχές στη Δαμασκό να σχηματίσουν μια μεταβατική κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς. Ζήτησε επίσης να διεξαχθεί έρευνα για την πρόσφατη θρησκευτική βία στις παράκτιες πόλεις της Συρίας κατά την οποία σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι.



Σημειώνεται ότι στις 10 Μαρτίου υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ Δαμασκού και Κούρδων που αποσκοπεί στην ένταξη των πολιτικών και στρατιωτικών δομών του SDF στους θεσμούς του συριακού κράτους, αποτελώντας μια ιστορική εξέλιξη μετά από χρόνια διαιρέσεων.

Ουσιαστικά οι SDF θα ενταχθούν στον Συριακό Στρατό ως ο 2ος Στρατός. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ενταχθούν ως ένα ενιαίο μπλοκ, αλλά ως ο 2ος Στρατός. Αυτός ο στρατός θα αποτελείται από 3 σώματα και 1 μεραρχία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.