Επίκεντρο των φοιτητικών κινητοποιήσεων θα αποτελέσει αύριο, Σάββατο, το Βελιγράδι όπου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συγκέντρωση μπροστά από το κτίριο της Βουλής.

Αναμένεται να συμμετάσχουν δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και πολίτες για να διαδηλώσουν κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Σερβία ξεκίνησαν στις 26 Νοεμβρίου πέρυσι με αίτημα την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου, όταν κατέρρευσε το τσιμεντένιο γείσο στην είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού και σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι.

Απόψε αναμένεται να φτάσουν στο Βελιγράδι χιλιάδες φοιτητές από διάφορες πόλεις της χώρας, οι οποίοι εδώ και μέρες πραγματοποιούν πορεία προς την πρωτεύουσα.

Το Βελιγράδι μοιάζει με πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και στελέχη της κυβέρνησης προσπαθούν να δημιουργήσουν εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Πέρα από το αφήγημα της υποκινούμενης από το εξωτερικό εξέγερσης, υποστηρίζουν ότι κατά την αυριανή συγκέντρωση στο Βελιγράδι θα επιχειρηθεί η βίαιη ανατροπή της νόμιμης εξουσίας με επιθέσεις διαδηλωτών στη βουλή, το προεδρικό μέγαρο και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ ενισχύουν αυτό το κλίμα αναμεταδίδοντας συνομιλία, η οποία είναι προϊόν υποκλοπής, από συνεννοήσεις μελών κόμματος της αντιπολίτευσης για την πρόκληση ταραχών. Ταυτόχρονα στο διαδίκτυο εμφανίζονται συνομιλίες γνωστών ανθρώπων του υπόκοσμου, που φέρονται να έχουν στενές σχέσεις με την εξουσία, να σχεδιάζουν την πρόκληση επεισοδίων.

Το κλίμα έντασης ενισχύθηκε τις τελευταίες ημέρες με την εμφάνιση στο πάρκο, που βρίσκεται μπροστά από το προεδρικό μέγαρο και απέναντι από τη βουλή, κατασκήνωσης φοιτητών που είναι κατά των κινητοποιήσεων και στηρίζουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Μέσα σε δύο μέρες στήθηκαν από συνεργεία του δήμου σκηνές για να φιλοξενήσουν εκατοντάδες «φοιτητές που θέλουν να διαβάσουν», όπως αυτοαποκαλούνται.

Δημοσιογραφικά ρεπορτάζ αλλά και αναρτήσεις βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν ότι στην πραγματικότητα πολύ λίγοι έχουν την ιδιότητα του φοιτητή και οι περισσότεροι βρίσκονται εκεί για την ημερήσια αποζημίωση που κυμαίνεται από 50 έως 100 ευρώ. Την υποστήριξη τους στους «φοιτητές που θέλουν να διαβάσουν» παρείχαν και οι βετεράνοι της Μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων (JSO) που συμμετείχε στην δολοφονία του Ζόραν Τζίντζιτς και μάλιστα εμφανίστηκαν στο καταυλισμό φορώντας τις στολές τους την παραμονή της επετείου της δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού της Σερβίας. Χθες το βράδυ πέριξ του χώρου όπου βρίσκεται η κατασκήνωση τοποθετήθηκαν εκατοντάδες τρακτέρ σταθμευμένα το ένα δίπλα στο άλλο ώστε να είναι αδύνατη η πρόσβαση στο χώρο. Τα τρακτέρ μεταφέρθηκαν με νταλίκες στο Βελιγράδι από χωρία της Βοϊβοντίνας.

Το γεγονός ότι ο χώρος που βρίσκεται η κατασκήνωση καταλαμβάνει σχεδόν την μισή πλατεία όπου θα πραγματοποιηθεί το αυριανό συλλαλητήριο προβληματίζει τους διοργανωτές. Οι φοιτητές σήμερα απηύθυναν έκκληση σε όσους θα συμμετάσχουν στην διαδήλωση να μην προκαλούν και να μην απαντούν σε προκλήσεις. Διαβεβαιώνουν δε ότι οργανωτικά έχουν λάβει όλα τα μέτρα περιφρούρησης για να μην προκληθούν επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

