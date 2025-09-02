Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και πρόσθεσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει ενέργειες με στόχο τη μείωση των θανάτων στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον πρόεδρο Πούτιν, μπορώ να το πω αυτό, και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο The Scott Jennings Radio Show.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για το ενδεχόμενο σχηματισμού ενός άξονα χωρών εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα περιλαμβάνει την Κίνα και τη Ρωσία.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται λίγο μετά τη σύνοδο κορυφής στο Τιαντζίν της Κίνας, όπου ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε, μεταξύ άλλων, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.



«Fake news» οι φήμες για την υγεία μου



Ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια ανακοινώσεών του από το Οβάλ Γραφείο ρωτήθηκε για τις φήμες που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε πεθάνει και πώς ο ίδιος το πληροφορήθηκε.

«Ήμουν πολύ δραστήριος το Σαββατοκύριακο», είπε ο Τραμπ, απορρίπτοντας τις φήμες και χαρακτηρίζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα για την υγεία του «fake news».

Θα στείλουμε την εθνοφρουρά στο Σικάγο

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη των δυνάμεων.

«Θα πάμε εκεί. Δεν λέω πότε, αλλά θα πάμε», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί στο Οβάλ Γραφείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.