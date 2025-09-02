Λουκασένκο: Υμνεί τον Πούτιν και τον Τραμπ για τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ύμνησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση της Αλάσκας, παρότι στη Δύση θεωρούν ότι τα αποτελέσματά της ήταν πενιχρά.

«Σας χειροκροτήσαμε πολύ. Και από τις δύο πλευρές, δεν χρειάζεται να πούμε ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, είστε υπέροχοι. Και οι δύο κάνατε εξαιρετική δουλειά».



Ο Πούτιν θα συναντηθεί με τον Λουκασένκο στο Πεκίνο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Μινσκ.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, και στενό σύμμαχο το Πούτιν, λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Αλάσκα.

«Είχα μια εξαιρετική συνομιλία με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας», δήλωσε τότε ο Τραμπ σε ανάρτησή του, καθ’ οδόν για το Aνκορατζ.

Πηγή: skai.gr

