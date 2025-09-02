Κίεβο: Καμία νομιμοποίηση της ρωσικής κατοχής στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια

Η Ουκρανία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τη νομιμοποίηση της ρωσικής κατοχής του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί η ασφάλεια εκεί είναι η άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, δήλωσε την Τρίτη το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο δεν αναφέρθηκε άμεσα στη δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κίνα είπε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον σταθμό, που καταλήφθηκε τις πρώτες εβδομάδες μετά τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

«Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια αποτελεί και θα παραμείνει αναπόσπαστο τμήμα της κυρίαρχης επικράτειας της Ουκρανίας. Κάθε απόπειρα της Ρωσίας να το αμφισβητήσει αυτό είναι νομικά άκυρη και πολιτικά ατελέσφορη», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η πυρηνική ασφάλεια είναι η άμεση και πλήρης αποχώρηση του ρωσικού στρατού και των λοιπών δυνάμεων από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια».



