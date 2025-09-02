Γαλλία: Παρέμβαση Μακρόν για να αρθεί το αδιέξοδο

Σε προσπάθειες να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία αποδύεται ο Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου. Στόχος να μην ανατραπεί η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, που βάλλεται πανταχόθεν για τα δημοσιονομικά μέτρα που επιδιώκει.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, που επικαλείται πηγή στο Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε τους ηγέτες της κυβερνητικής παράταξης να «συνεργαστούν με το Σοσιαλιστικό Κόμμα» και άλλα κόμματα, εξαιρουμένων της LFI (Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν ) και της Εθνικής Συσπείρωσης (RN της Λεπέν), «για να διευρύνουν» τη βάση του ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Μπαϊρού «και, ενδεχομένως, μετά».



Πηγή: skai.gr

