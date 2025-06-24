Ιράκ: Διεξάγεται έρευνα έπειτα από πλήγματα με drones που είχαν στόχο τα ραντάρ στρατιωτικών βάσεων

Το Ιράκ ξεκίνησε σήμερα έρευνα για σειρά επιθέσεων με παγιδευμένα με εκρηκτικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) τα οποία εξαπολύθηκαν την αυγή κατά πολλών στρατιωτικών βάσεων, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε αεροπορικά ραντάρ σε δύο εγκαταστάσεις, κοντά στη Βαγδάτη και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές δεν έχει μέχρι στιγμής αναληφθεί. Αξιωματούχοι ασφαλείας που ρωτήθηκαν από το AFP δεν ήταν σε θέση να κατονομάσουν τους δράστες, σε ένα εκρηκτικό περιφερειακό πλαίσιο ύστερα από 12 ημέρες πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ.

Τα «drones-αυτοκτονίας» «προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στα συστήματα ραντάρ» στη βάση του Τάτζι, στη βόρεια Βαγδάτη, και στην αεροπορική βάση του Ιμάμ Άλι στην επαρχία Ντι Καρ, στο νότιο Ιράκ, χωρίς να προκληθούν θύματα, αναφέρεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Οι ιρακινές δυνάμεις απέτρεψαν άλλες απόπειρες επιθέσεων σε τέσσερις» ακόμη βάσεις και κατέρριψαν drones, προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζεται ότι «όλες οι εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν συνδέονται με τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας».

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι έδωσε εντολή σε «υψηλόβαθμη» επιτροπή ασφαλείας «να ερευνήσει για τις συνθήκες των επιθέσεων αυτών και να εντοπίσει τους δράστες».

Πριν από την αυγή, αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε επίσης στο AFP «την πτώση ενός drone» σε αγροτική έκταση της περιφέρειας Ραντουανίγια, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων δυτικά του διεθνούς αεροδρομίου της Βαγδάτης.

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ ιρανικά πλήγματα στοχοθέτησαν αμερικανική βάση στο Κατάρ, σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς από την Ουάσινγκτον την Κυριακή το ξημέρωμα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι είχαν προειδοποιηθεί από την Τεχεράνη.

Από τις 13 Ιουνίου, το Ισραήλ και το Ιράν επιδίδονται σε έναν άνευ προηγουμένου πόλεμο από αέρος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τίθεται σε ισχύ σήμερα εκεχειρία, την οποία το Ισραήλ δήλωσε ότι αποδέχθηκε, αλλά το Ιράν δεν επιβεβαίωσε ότι την ενέκρινε.

Το Ιράκ επιδίδεται συνήθως σε άσκηση ισορροπίας για να γλιτώσει από τα επακόλουθα περιφερειακών συγκρούσεων: είναι ακλόνητος σύμμαχος του γειτονικού του Ιράν, αλλά μεριμνά επίσης για μια στρατηγική και στρατιωτική του σύμπραξη με την Ουάσινγκτον.

Όταν ξέσπασε η σύγκρουση, η Βαγδάτη κάλεσε την Ουάσινγκτον «να εμποδίσει» την ισραηλινή πολεμική αεροπορία να παραβιάσει τον ιρακινό εναέριο χώρο για τις επιθέσεις της στην ιρανική επικράτεια.

Ωστόσο ιρακινές ένοπλες ομάδες που έχουν επιρροή και πρόσκεινται στην Τεχεράνη σκλήρυναν τους τόνους τις τελευταίες ημέρες, απειλώντας να επιτεθούν στα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή αν η Ουάσινγκτον εμπλακεί στρατιωτικά στη σύγκρουση.

Στο παρελθόν οι οργανώσεις αυτές είχαν ανοίξει πυρ δεκάδες φορές με ρουκέτες και είχαν εξαπολύσει drones κατά Αμερικανών στρατιωτών που ήταν ανεπτυγμένοι στο Ιράκ μαζί με διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό.

Πηγή προσκείμενη στις οργανώσεις αυτές που είναι σύμμαχοι της Τεχεράνης διέψευσε στο AFP οποιαδήποτε ανάμειξη στις επιθέσεις με drones στη διάρκεια της νύχτας. Δεύτερη πηγή που συνεργάζεται με μια από αυτές τις οργανώσεις κατηγόρησε το Ισραήλ και τον μεγάλο σύμμαχό του, τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο AFP: «Αγνοούμε μέχρι και τώρα αν αυτά τα drones εξαπολύθηκαν ακόμη και από το ίδιο το ιρακινό έδαφος ή από το εξωτερικό».

Το Ιράκ ανακοίνωσε ότι ξανανοίγει τον εναέριο χώρο του

Οι ιρακινές αρχές ανακοίνωσαν εξάλλου σήμερα μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν από τον Τραμπ ότι ξανανοίγουν τον εναέριο χώρο της χώρας, ο οποίος είχε κλείσει για 12 ημέρες, επικαλούμενες «βελτίωση της κατάστασης της ασφάλειας» στη Μέση Ανατολή.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η ιρακινή αρχή πολιτικής αεροπορίας διαβεβαιώνει ότι ξανάνοιξε τον εναέριο χώρο του Ιράκ «στη διεθνή εναέρια κυκλοφορία, έπειτα από πλήρη εκτίμηση της κατάστασης ασφαλείας και συντονισμό με τις αρμόδιες εθνικές και διεθνείς οντότητες».

