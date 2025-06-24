Ένα άγνωστο μυθιστόρημα με συγγραφέα μεταπολεμικό δημοσιογράφο της Ευρώπης, που αποτυπώνει τις τελευταίες ημέρες της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, εκδόθηκε στη Γερμανία όταν τα παιδιά του συγγραφέα ανακάλυψαν τυχαία το χειρόγραφο του.

Περισσότερα από 90 χρόνια μετά τη συγγραφή του, -αναφέρει ο Guardian- το Abschied ή «Αποχαιρετισμός» του Σεμπάστιαν Χάφνερ έχει εκτοξευθεί στην κορυφή της λίστας βιβλίων του Spiegel μετά την κυκλοφορία του, τον Ιούνιο 2025.

Ο Χάφνερ, που διέφυγε από το ναζιστικό Βερολίνο με την Εβραία μνηστή του το 1938, έγινε διάσημος το 1940 με το κλασικό έργο του Germany: Jekyll and Hyde. Μάλιστα λέγεται ότι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ζήτησε από το υπουργικό του συμβούλιο να διαβάσει το βιβλίο ώστε να κατανοήσει την απειλή του ναζισμού.

Ο συγγραφέας Χάφνερ, άλλαξε το όνομά του στο Ηνωμένο Βασίλειο από Ράιμουντ Πρέτσελ για να προστατεύσει την οικογένειά του που παρέμενε στη Γερμανία και εργάστηκε ως δημοσιογράφος στο Λονδίνο για την εφημερίδα Observer.

Ήταν αναγνωρισμένος ως ένας από τους κορυφαίους αναλυτές του ναζισμού και των αιτιών της ανόδου του Χίτλερ. Το 1954 επέστρεψε στο Βερολίνο για λογαριασμό της Observer και αργότερα έγινε βασικός αρθρογράφος του περιοδικού Stern.

Ο γιος του, Όλιβερ Πρέτσελ, 86 ετών σήμερα ανέφερε ότι η οικογένεια δίσταζε επί χρόνια για το αν θα έπρεπε να δημοσιεύσει τον βιβλίο μετά τον θάνατο του πατέρα τους το Βερολίνο το 1999, σε ηλικία 91 ετών.

Φοβούνταν, είπε, ότι το έργο, μια ερωτική ιστορία, θα μπορούσε να φανεί επιφανειακό και να επισκιάσει τη φήμη του πατέρα τους ως σημαντικού πολιτικού σχολιαστή.

«Η αδερφή μου δεν θεωρούσε το μυθιστόρημα ιδιαίτερα καλό», είπε ο Πρέτσελ, καθηγητής μαθηματικών στο Λονδίνο, στη Süddeutsche Zeitung. «Αρχικά συμφωνούσα εν μέρει. Όμως όταν το ξαναδιάβασα και ξεκίνησα τη μετάφρασή του στα αγγλικά, συνειδητοποίησα πόσο έξυπνα δομημένο είναι».

Στη Γερμανία έχουν επαινέσει το 181 σελίδων έργο ως «λογοτεχνικό λαχείο», «ένα απίστευτα γρήγορο, ανάλαφρο και ζωηρό κείμενο», και «ένα όμορφο βιβλίο με νεανική φρεσκάδα και μεγάλη συναισθηματική ένταση».

Η υπόθεση του βιβλίου

Είναι τοποθετημένο στην τελευταία ημέρα ενός 15μερου ταξιδιού στο Παρίσι του πρωταγωνιστή και της αγαπημένης του, Τέντι, λίγο πριν επιστρέψει σε ένα Βερολίνο που κυριαρχείται από φόβο και πολιτική ανασφάλεια. Αντανακλά την ίδια «οξεία ιστορική συνείδηση που εντυπωσίασε τον κόσμο» και στα άλλα μεταθανάτια έργα του Χάφνερ, όπως το Ιστορία ενός Γερμανού (History of a German).

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε το 1939 αλλά εκδόθηκε για πρώτη φορά στα γερμανικά το 2000, και στα αγγλικά, με τίτλο Defying Hitler, το 2002. Επαινέθηκε για την καθαρότητα της ματιάς του και κατέρριψε τους ισχυρισμούς της γενιάς του Χάφνερ ότι αγνοούσαν τα εγκλήματα των ναζί.

Το Jekyll and Hyde κυκλοφόρησε στη Γερμανία το 1996 με τίτλο 1939 – Deutschland von innen betrachtet («1939 – Η Γερμανία εκ των έσω»). Και τα δύο έργα έφτασαν στην κορυφή.

Ο Χάφνερ ήταν 24 ετών όταν έγραψε τον Αποχαιρετισμό, μέσα σε λίγες εβδομάδες, τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1932, λίγο πριν την άνοδο των ναζί στην εξουσία. Οι προσπάθειές του να το εκδώσει τότε απέτυχαν.

Ο αφηγητής, Ράιμουντ, είναι ασκούμενος δικηγόρος που καπνίζει και διαβάζει Άλντους Χάξλεϊ. Στο Παρίσι της άνοιξης του 1931 συναντά την Τέντι, η οποία έχει φύγει από το Βερολίνο, περιγράφοντας την εποχή ως «μια περίοδο όπου η λέξη "κρίση" δεν είχε ακόμη εφευρεθεί».

Ο λογοτεχνικός κριτικός Φόλκερ Βάιντερμαν δηλώνει ότι οι φόβοι της οικογένειας για τη δημοσίευσή του ήταν αβάσιμοι.

«Το Αποχαιρετισμός συμπληρώνει την ιστορική εικόνα που μας έχει δώσει ο Χάφνερ στα ιστορικά του έργα, επειδή περιγράφει τη ρίζα της θλίψης πάνω στην οποία στηρίζονται τα μεταγενέστερα βιβλία του – την απώλεια όλων όσων αντιπροσώπευαν το καλό στη Γερμανία: τον κοσμοπολιτισμό, την ανεκτικότητα και την ανθρωπιά. Ο ίδιος τόνιζε επανειλημμένα ότι η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από ιδιωτικές μικροϊστορίες που συνθέτουν τη μεγάλη παγκόσμια ιστορία. Στον Αποχαιρετισμό, εκθέτει ακριβώς αυτήν την βασική ιδέα.»

