Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, σε μια προσπάθεια να γυρίσει σελίδα στις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσαν στο πρακτορείο Bloomberg πηγές με γνώση της κατάστασης. Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Χάγη αργά την Τρίτη, δήλωσαν οι πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών έγιναν τεταμένες μετά την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει ένα ρωσικό σύστημα πυραυλικής άμυνας S-400, γεγονός που ώθησε τις ΗΠΑ να απαγορεύσουν στην Άγκυρα να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Η υποστήριξη των ΗΠΑ προς μια συριακή κουρδική πολιτοφυλακή που η Τουρκία θεωρεί απειλή έπληξε επίσης τις σχέσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ να άρει την απαγόρευση παρέχοντας διαβεβαιώσεις ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας με ελεγχόμενο τρόπο, είπαν επίσης οι πηγές του πρακτορείου.

Η Τουρκία έχει υποστηρίξει ότι η αγορά των αεροσκαφών F-35 θα επιτρέψει στον στρατό της να λειτουργεί σε συγχρονισμό με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ και να ενισχύσει την αποτροπή στη νοτιοανατολική πλευρά της συμμαχίας. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει συνολικά 40 F-35 και 40 F-16, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg.

Ξεχωριστά, η Άγκυρα θα ζητήσει επίσης άδεια για να αποκτήσει και να συναρμολογήσει τους κινητήρες F110 και F404 της GE Aerospace που χρησιμοποιούνται στα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και στα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη Kaan και τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hurjet.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Τραμπ, ο Ερντογάν μπορεί να συζητήσει την ενσωμάτωση της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ συριακής κουρδικής πολιτοφυλακής με δεσμούς με μια αυτονομιστική τουρκική ομάδα, το PKK, σε έναν νέο συριακό στρατό, ανέφεραν οι πηγές. Μπορεί επίσης να ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο να συγκρατήσει το Ισραήλ στην περιοχή και να εκφράσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε κίνηση του Ισραήλ να δημιουργήσει μόνιμη στρατιωτική εγκατάσταση στη Συρία, τόνισαν ακόμη οι πηγές του Bloomberg.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η συνάντηση μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ θα πραγματοποιηθεί στις 23:30 ώρα Ελλάδας.

