Εναν πίνακα του 1712, ο οποίος εκτίθετο στη διάσημη πινακοθήκη Ουφίτσι της Φλωρεντίας, κατέστρεψε ένας «ανεγκέφαλος» επισκέπτης του μουσείου, προσπαθώντας να γίνει "meme" μπροστά του.

Ο επισκέπτης σκόνταψε ενώ πόζαρε για μια φωτογραφία με το έργο τέχνης και έπεσε προς τα πίσω, πέφτοντας πάνω στον πίνακα και σκίζοντας τον καμβά.

Η Ουφίτσι ανέφερε ότι ο πίνακας, ένα πορτρέτο του πρίγκιπα της Τοσκάνης Φερδινάνδου των Μεδίκων, ζωγραφισμένο από τον Άντον Ντομένικο Γκαμπιάνι το 1712, υπέστη ζημιές και αφαιρέθηκε για επισκευή. Η έκθεση έκλεισε μέχρι τις 2 Ιουλίου, μέχρι να αποκατασταθεί το έργο τέχνης.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας κυκλοφόρησαν ευρέως στα ιταλικά μέσα και δείχνουν την καταστροφή του πίνακα.

A tourist visiting the Uffizi Galleries this morning in Florence tripped and damaged a XVII century painting after falling over while taking a selfie.



The painting by Anton Domenico Gabbiani was removed to allow restorers to work on it.pic.twitter.com/MLjreOShAq — Massimo (@Rainmaker1973) June 21, 2025

Σύμφωνα με τη διάσημη πινακοθήκη, το άτομο ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία και έχει γίνει μήνυση εναντίον του.

Περιορισμούς στη συμπεριφορά των επισκεπτών εξετάζει το μουσείο

Μετά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε μετά από ένα παρόμοιο ατύχημα νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη Βερόνα, η Πινακοθήκη Ουφίτσι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στη συμπεριφορά των επισκεπτών.

«Το πρόβλημα των επισκεπτών που έρχονται στα μουσεία για να δημιουργήσουν memes ή να βγάλουν selfies για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αχαλίνωτο» δήλωσε η διευθύντρια του μουσείου, Σιμόνε Βέρντε.

Όπως είπε, η πινακοθήκη εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στη συμπεριφορά των επισκεπτών: «Θα θέσουμε πολύ ακριβή όρια, αποτρέποντας συμπεριφορές που δεν είναι συμβατές με το αίσθημα των ιδρυμάτων μας και τον σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά».

