Ανεγκέφαλος τουρίστας κατέστρεψε πίνακα 300 ετών στη Φλωρεντία, για να γίνει meme - Βίντεο, φωτογραφίες

Μετά το περιστατικό, η διάσημη πινακοθήκη Ουφίτσι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στη συμπεριφορά των επισκεπτών

μουσειο

Εναν πίνακα του 1712, ο οποίος εκτίθετο στη διάσημη πινακοθήκη Ουφίτσι της Φλωρεντίας, κατέστρεψε ένας «ανεγκέφαλος» επισκέπτης του μουσείου, προσπαθώντας να γίνει "meme" μπροστά του.

Ο επισκέπτης σκόνταψε ενώ πόζαρε για μια φωτογραφία με το έργο τέχνης και έπεσε προς τα πίσω, πέφτοντας πάνω στον πίνακα και σκίζοντας τον καμβά.

Εικόνα
@mamboitaliano__

Η Ουφίτσι ανέφερε ότι ο πίνακας, ένα πορτρέτο του πρίγκιπα της Τοσκάνης Φερδινάνδου των Μεδίκων, ζωγραφισμένο από τον Άντον Ντομένικο Γκαμπιάνι το 1712, υπέστη ζημιές και αφαιρέθηκε για επισκευή. Η έκθεση έκλεισε μέχρι τις 2 Ιουλίου, μέχρι να αποκατασταθεί το έργο τέχνης. 

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας κυκλοφόρησαν ευρέως στα ιταλικά μέσα και δείχνουν την καταστροφή του πίνακα. 

Σύμφωνα με τη διάσημη πινακοθήκη, το άτομο ταυτοποιήθηκε  από την αστυνομία και έχει γίνει μήνυση εναντίον του. 

Περιορισμούς στη συμπεριφορά των επισκεπτών εξετάζει το μουσείο

Μετά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε  μετά από ένα παρόμοιο ατύχημα νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη Βερόνα, η Πινακοθήκη Ουφίτσι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στη συμπεριφορά των επισκεπτών. 

«Το πρόβλημα των επισκεπτών που έρχονται στα μουσεία για να δημιουργήσουν memes ή να βγάλουν selfies για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αχαλίνωτο» δήλωσε η  διευθύντρια του μουσείου, Σιμόνε Βέρντε. 

Όπως  είπε, η πινακοθήκη εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στη συμπεριφορά των επισκεπτών: «Θα θέσουμε πολύ ακριβή όρια, αποτρέποντας συμπεριφορές που δεν είναι συμβατές με το αίσθημα των ιδρυμάτων μας και τον σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά».

