Λήξη συναγερμού στο Ισραήλ μετά την προειδοποίηση των IDF για ιρανική επίθεση εν μέσω εκεχειρίας. Αναχαιτίστηκαν δύο πύραυλοι.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση για ιρανική επίθεση σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι IDF αναφέρουν ότι οι πολίτες μπορούν να εγκαταλείψουν τις προστατευόμενες περιοχές μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν οι οποίοι αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα ότι τα αμυντικά συστήματα λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή.

«Εντοπίσαμε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ» τονίζεται.

«Έδωσα εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να απαντήσουν δυναμικά στην παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν με ισχυρά πλήγματα εναντίον στόχων του καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης» ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ συμφώνησε με την πρόταση Τραμπ

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα το πρωί ότι συμφώνησε με την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο προειδοποίησε το Ιράν να μην παραβιάσει την εκεχειρία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρει ότι «υπό το πρίσμα της επίτευξης των στόχων της επιχείρησης και σε πλήρη συντονισμό με τον Πρόεδρο Τραμπ, το Ισραήλ συμφώνησε με την πρόταση του προέδρου για διμερή κατάπαυση του πυρός».

«Το Ισραήλ θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», προσθέτει η ανακοίνωση, προειδοποιώντας την Τεχεράνη.

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το Ισραήλ εξουδετέρωσε μια άμεση διπλή υπαρξιακή απειλή τόσο στον πυρηνικό όσο και στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων».

Πηγή: skai.gr

