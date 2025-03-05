Τραμπ εφ' όλης της ύλης σε μία ώρα και 40 λεπτά

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ήταν η πρώτη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον της ολομέλειας στο Κογκρέσο έπειτα από την επανεκλογή του και, όπως υπογράμμισε από την πρώτη στιγμή το αμερικανικό δίκτυο CNN, επί μία ώρα και 40 λεπτά (χρόνος - ρεκόρ) ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, από τη μία πανηγύριζε όσα έχει πετύχει εδώ και 43 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του και από την άλλη προσπαθούσε να δικαιολογήσει τις μέχρι σήμερα αποφάσεις του ενώπιον του αμερικανικού λαού που ακόμη δεν έχει καταφέρει να… χωνέψει τις αλλαγές που διαδέχονται η μία την άλλη.

Η θερμοκρασία στην αίθουσα ανέβηκε από νωρίς, όχι όμως εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο επευφημούσαν ηχηρά οι Ρεπουμπλικανοί στην αίθουσα. Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών από το Τέξας Αλ Γκριν, έπειτα από την επίμονη προσπάθειά του να διακόπτει την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, αποβλήθηκε με εντολή του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δεν έκανε καμία προσπάθεια να ρίξει τους τόνους. Αντιθέτως, χρησιμοποίησε τα βέλη του προκειμένου να επιτεθεί προς τα μέλη των Δημοκρατικών επικρίνοντάς τα καθώς δεν στηρίζουν όπως είπε την προώθηση της κυβερνητικής του ατζέντας. «Δεν υπάρχει τίποτε που μπορώ να κάνω για να είναι χαρούμενοι» σημείωσε και στη συνέχεια τους χαρακτήρισε τρελούς της ριζοσπαστικής αριστεράς ενώ έκανε εκ νέου χρήση και του υποτιμητικού χαρακτηρισμού «Ποκαχόντας» για τη γερουσιαστή των Δημοκρατικών στη Μασαχουσέτη, Ελίζαμπεθ Γουόρεν.

Από το πίσω μέρος του μυαλού του Αμερικανού προέδρου δεν θα μπορούσε να λείπει ο σκεπτικισμός με τον οποίο οι Αμερικανοί πολίτες κρίνουν τη νέα του διακυβέρνηση και αποτυπώνεται εντονότερα εδώ και εβδομάδες στις δημοσκοπήσεις. Και γι’ αυτόν τον λόγο από νωρίς στην αρένα έριξε το παράδειγμα Ίλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο επί γης και υπεύθυνο για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα της χώρας.

«Εργάζεται πολύ σκληρά» είπε κι ενώ συμπλήρωνε πως όλοι εκτιμούν τη δουλειά του στάθηκε στην… απαρίθμηση των χαμένων – εδώ και χρόνια δολαρίων των Αμερικανών φορολογουμένων, ξεχνώντας να πει πόσα «έσωσε» η κυβέρνησή του έπειτα από τις μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Την ίδια στιγμή, οι Δημοκρατικοί σε ένα νέο ξέσπασμα διαμαρτυρίας είχαν σηκώσει ο καθένας του πλακάτ τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο Ίλον Μασκ κλέβει.

Με την οικονομία σταθερά πονοκέφαλο αφού το σκηνικό, όπως διαμορφώθηκε στις αγορές, χθες, Τρίτη, δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό υπέρ του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκ νέου στην – όπως είχε πει κάποτε – αγαπημένη του λέξη, του δασμούς. Αυτή τη φορά, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι θα υπάρχουν «μικρές αναταράξεις» εν όψει αναγνωρίζοντας εμμέσως τον αντίκτυπο της επιβολής τους στις τσέπες των Αμερικανών, και δεν παρέλειψε να αναφερθεί για ακόμη μία φορά στους αγρότες ενθαρρύνοντάς τους να… ενθουσιαστούν που θα πωλούν τα προϊόντα τους εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τον ίδιο άλλωστε παρά τα πρώτα σύννεφα, «οι τελωνειακοί δασμοί θα κάνουν την Αμερική πλούσια ξανά» και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρώτα όμως θα πρέπει να υπάρξουν αντίποινα. «Όπως μας δασμολογούν, έτσι θα τους δασμολογούμε» είπε.

Σε ό,τι αφορά στο πώς η Αμερική θα γίνει και σπουδαία ξανά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στο Ουκρανικό. «Εργάζομαι ακούραστα για να τερματίσω την άγρια σύγκρουση στην Ουκρανία», είπε και δεν παρέλειψε να επαναλάβει πώς τα χρήματα των Αμερικανών φορολογούμενων έχουν σπαταληθεί σε αυτή.

Με τον κουρνιαχτό από την ταπεινωτική για τον Ζελένσκι συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο την περασμένη Παρασκευή ακόμη να μην έχει κοπάσει, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον πρόεδρο της Ουκρανίας τονίζοντας ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία και να υπογράψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον ουκρανικό ορυκτό πλούτο. Ωστόσο, δεν είπε πότε σκοπεύει να προσπαθήσει να μιλήσει ξανά μαζί του.

Από το στόχαστρό του δεν έλειψαν ούτε η Γροιλανδία, την οποία όπως είπε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αλλά ούτε και η Διώρυγα του Παναμά για την οποία επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον θα την πάρει πίσω.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φρόντισε ξανά και ξανά να… υποσχεθεί τον διχασμό της αμερικανικής κοινωνίας αναφερόμενος στην πάταξη της woke κουλτούρας που για εκείνον είναι τίποτε λιγότερο από το απόλυτο κακό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.