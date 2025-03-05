Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την Τρίτη το βράδυ (ξημερώματα σήμερα ώρα Ελλάδας) την πιο μακρά ομιλία που έχει εκφωνήσει ποτέ πρόεδρος στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Με διάρκεια 1 ώρας και 40 λεπτά, η ομιλία του Τραμπ έσπασε όλα τα ρεκόρ.

Ο 78χρονος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Μπιλ Κλίντον το 2000.

Τότε, ο πρόεδρος Κλίντον μιλούσε στην ολομέλεια των δυο σωμάτων της εθνικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ επί σχεδόν μιάμιση ώρα για την Κατάσταση της Ένωσης.

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με τη φράση «Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το αμερικανικό όνειρο», λέγοντας ότι οι ΗΠΑ κάνουν «δυναμική επιστροφή που ο κόσμος δεν γνώρισε ποτέ και ίσως δεν ξαναγνωρίσει ποτέ», και εκφράζοντας ικανοποίηση διότι ανακτήθηκε «το πνεύμα» η «υπερηφάνεια» και η «αυτοπεποίθηση» της Αμερικής.

Επανέλαβε επίσης στα μεγαλεπήβολα σχέδια του για την Γροιλανδία και τη Διώρυγα του Παναμά ενώ - για το φλέγον ζήτημα της Ουκρανίας - διαβεβαίωσε πως ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι «έτοιμος» να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία τον τερματισμό του πολέμου.

Για τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε σε Καναδά και Μεξικό και οι οποίοι προκάλεσαν σοκ στις χρηματαγορές, είπε ότι «θα κάνουν τις ΗΠΑ πλούσιες και σπουδαίες ξανά» και μάλιστα «μάλλον γρήγορα».

Αναγνώρισε βέβαια ότι «θα υπάρξει κάποια αναταραχή, αλλά είμαστε σύμφωνοι γι’ αυτό. Δεν θα είναι τίποτα σπουδαίο», εκτιμώντας πως θα χρειαστεί κάποια περίοδος «προσαρμογής» στα μέτρα αυτά.





