Οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση του Gene Hackman και της συζύγου του παραδέχτηκαν ότι έκαναν τεράστια γκάφα στη σκηνή του εγκλήματος καθώς παραμένει το μυστήριο γύρω από τον θάνατό τους.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν τους μυστηριώδεις θανάτους του ζευγαριού αποκάλυψαν ότι αναγνώρισαν λανθασμένα τον σκύλο που βρέθηκε νεκρός μαζί τους στο σπίτι τους.

Ο 95χρονος Gene Hackman και η σύζυγός του, η 63χρονη Betsy Arakawa, βρέθηκαν και οι δύο νεκροί στο σπίτι τους - αξίας 3,8 εκατ. δολαρίων - σε ξεχωριστά δωμάτια από έναν επιστάτη, στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού.

Gene Hackman cops admit huge crime scene blunder as mystery surrounding actor's death deepens https://t.co/Y6UH2ymMoH — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 4, 2025

Αρχικά, η αστυνομία ανέφερε ότι ο γερμανικός ποιμενικός του ζευγαριού βρέθηκε νεκρός στο κυνοκομείο του μέσα στο σπίτι, αλλά το σκυλί ήταν στην πραγματικότητα ζωντανό και υγιές σε ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας κατοικίδιων ζώων στη Σάντα Φε μαζί με τον άλλο τους σκύλο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα.

Ο σκύλος που βρέθηκε στην πραγματικότητα νεκρός στο σπίτι μαζί με το ζευγάρι ήταν η Zinna, η 12χρονη κοκκινωπή αυστραλιανή ράτσα μίξης Kelpie, δήλωσε στο πρακτορείο η Sherry Gaber, φίλη του ζευγαριού.

Η Gaber δήλωσε ότι αν και είναι ευγνώμων που ο «Bear» δεν ήταν το κουτάβι που πέθανε, «εξακολουθεί να είναι μια τραγική ιστορία».

Η σορός της συζύγου του βρέθηκε στο μπάνιο, δίπλα στην μπροστινή πόρτα του σπιτιού τους. Δύο ημέρες μετά τον εντοπισμό του ζευγαριού η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πιστεύει ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πέθανε στις 17 Φεβρουαρίου, αφού διαπίστωσε ότι εκείνη την ημέρα ο βηματοδότης του σταμάτησε να καταγράφει τους καρδιακούς παλμούς του.

Η αστυνομία δεν είδε σημάδια εγκληματικής ενέργειας, αλλά ερευνά επίσης τους θανάτους ως δυνητικά ύποπτους.

Η υπόθεση περιβάλλεται από το είδος της ίντριγκας που προορίζεται για τα αστυνομικά μυθιστορήματα θρίλερ του Χάκμαν και έχει συγκεντρώσει τη διεθνή προσοχή, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς ο θάνατός τους πέρασε απαρατήρητος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

