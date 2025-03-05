Εμπορικός πόλεμος: Ο Καναδάς απειλεί να κατεβάσει τον διακόπτη του ρεύματος σε Νέα Υόρκη, Μινεσότα και Μίσιγκαν

Προειδοποίηση ότι η τιμή του ρεύματος που εξάγεται από τον Καναδά σε Νέα Υόρκη, Μίσιγκαν και Μινεσότα θα αυξηθεί κατά 25%, ή και θα κοπεί, σε περίπτωση που ο Τραμπ επιμείνει στους δασμούς, απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Οντάριο, ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή σε κυβερνήτες, γερουσιαστές και βουλευτές των συγκεκριμένων πολιτειών.

«Αν χρειαστεί, δεν θα διστάσουμε να αυξήσουμε τη χρέωση ή και να κόψουμε εντελώς το ρεύμα» έγραψε ο Νταγκ Φορντ στο Χ.



Today, I wrote to the governors, senators and congressmen and women from New York, Michigan and Minnesota putting them on notice that Ontario is prepared to add a 25 per cent surcharge to the electricity we export to their states if President Trump’s tariffs remain in place.



If… pic.twitter.com/pQwCelzHNp — Doug Ford (@fordnation) March 4, 2025

Πηγή: skai.gr

