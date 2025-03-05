Λογαριασμός
Απέβαλαν από το Κογκρέσο βουλευτή των Δημοκρατικών που αποδοκίμαζε τον Τραμπ - Δείτε βίντεο

Κουνώντας το μπαστούνι και φωνάζοντας «δεν έχει τη λαϊκή εντολή», ο βουλευτής Αλ Γκριν επέμεινε παρά τις συστάσεις του προεδρεύοντος να σταματήσει

Αλ Γκριν

Επεισοδιακή ήταν η έναρξη της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο σήμερα τα ξημερώματα, καθώς ο 77χρονος βουλευτής των Δημοκρατικών Αλ Γκριν ξεκίνησε να αποδοκιμάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Κουνώντας το μπαστούνι και φωνάζοντας «δεν έχει λαϊκή εντολή», ο βουλευτής επέμεινε να φωνάζει παρά τις συστάσεις του προεδρεύοντος να σταματήσει. Η στάση αυτή του Γκριν υποχρέωσε το προεδρείο να ζητήσει την απομάκρυνσή του από την αίθουσα.

Ο ίδιος δήλωσε αργότερα στο NBC για τη στάση του πως όταν άκουσε τον πρόεδρο Τραμπ να αναφέρεται στη λαϊκή εντολή, «κάτι έσπασε μέσα μου».

«Δεν έχει τη λαϊκή εντολή και δεν έχει σίγουρα την εντολή να κόβει την υγειονομική περίθαλψη από τους φτωχούς» πρόσθεσε ο Γκριν.

