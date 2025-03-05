Επεισοδιακή ήταν η έναρξη της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο σήμερα τα ξημερώματα, καθώς ο 77χρονος βουλευτής των Δημοκρατικών Αλ Γκριν ξεκίνησε να αποδοκιμάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Κουνώντας το μπαστούνι και φωνάζοντας «δεν έχει λαϊκή εντολή», ο βουλευτής επέμεινε να φωνάζει παρά τις συστάσεις του προεδρεύοντος να σταματήσει. Η στάση αυτή του Γκριν υποχρέωσε το προεδρείο να ζητήσει την απομάκρυνσή του από την αίθουσα.

This is crazy. I have never seen anything like this. Al Green was just removed for being disrespectful and refusing to sit down and be quiet after being warned multiple times. Then the crowd chants na na hey hey hey goodbye as he is being removed. 🤣



pic.twitter.com/nLEoY71yey — Dylan (@Dylan_Madden10) March 5, 2025

Ο ίδιος δήλωσε αργότερα στο NBC για τη στάση του πως όταν άκουσε τον πρόεδρο Τραμπ να αναφέρεται στη λαϊκή εντολή, «κάτι έσπασε μέσα μου».

«Δεν έχει τη λαϊκή εντολή και δεν έχει σίγουρα την εντολή να κόβει την υγειονομική περίθαλψη από τους φτωχούς» πρόσθεσε ο Γκριν.

Πηγή: skai.gr

