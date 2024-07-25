Σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την καταστροφή του Ιράν με αφορμή δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σχέδιο συνωμοσία της Τεχεράνης με σκοπό τη δολοφονία του.

«Αν «δολοφονήσουν τον Πρόεδρο Τραμπ», που είναι πάντα μια πιθανότητα, ελπίζω ότι η Αμερική θα εξαλείψει το Ιράν, θα το εξαφανίσει από προσώπου γης — Αν αυτό δεν συμβεί, οι Αμερικανοί ηγέτες θα θεωρηθούν «δειλοί!», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο Τραμπ συνοδεύει την ανάρτησή του με ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αναφέρεται σε υποτιθέμενες ιρανικές συνωμοσίες εναντίον του Τραμπ στην ομιλία του στο Κογκρέσο.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ αύξησε την ασφάλεια του Τραμπ πριν από εβδομάδες, αφού οι αρχές είχαν πληροφορίες για ιρανική συνωμοσία για τη δολοφονία του, χωρίς ωστόσο να συνδέεται με την πρόσφατη απόπειρα κατά της ζωής του.

Ειδικότερα, το CNN ανέφερε ότι οι αμερικανικές αρχές έλαβαν πληροφορίες από μια «ανθρώπινη πηγή» σχετικά με ένα σχέδιο της Τεχεράνης που στόχευε τον πρώην πρόεδρο, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η προστασία του Τραμπ.

Η ανάρτηση του Τραμπ θυμίζει παρόμοια δήλωσή του το 2019 όταν, ως πρόεδρος, απείλησε με «εξάλειψη» του Ιράν εάν η Τεχεράνη πραγματοποιούσε επίθεση σε «οτιδήποτε αμερικανικό».



Πηγή: skai.gr

