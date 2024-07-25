ΗΠΑ: Δεν έχουμε δει ένα λεπτομερές μεταπολεμικό σχέδιο από το Ισραήλ

Ο πτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Τσαρλς Μπράουν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε σήμερα ότι ακόμη δεν έχει μπορέσει να δει πολλά στοιχεία από το σχέδιο που έχει καταρτίσει το Ισραήλ για την 'επόμενή του μέρα', μόλις τελειώσει ο πόλεμος με τη Χαμάς.

«Όσον αφορά την επόμενη μέρα, έχουμε μιλήσει με τους Ισραηλινούς γι αυτό, πώς να γίνει η μετάβαση. Έχουμε μιλήσει με αυτούς πολλές φορές», δήλωσε ο Μπράουν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο.

«Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπόρεσα να δω από ένα δικό τους σχέδιο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.