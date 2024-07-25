Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έφθασε σήμερα στον Λευκό Οίκο για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, με τον οποίο πρέπει να προσπαθήσει να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα.

#Breaking



Summit between President Joe Biden and Prime Minister Benjamin Netanyahu pic.twitter.com/0azmUeXsQk July 25, 2024

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει τη χαρά να συνεργαστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν "τους ερχόμενους μήνες" για το τέλος της θητείας του τελευταίου.

"Θέλω να σας ευχαριστήσω γι αυτά τα 50 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας και υποστήριξης προς το κράτος του Ισραήλ και έχω τη χαρά να συζητήσω μαζί σας σήμερα και να συνεργαστώ με σας τους επόμενους μήνες", δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο.

«Καλώς ήρθατε πίσω κύριε πρωθυπουργέ. Έχουμε πολλά να πούμε», είπε από την πλευρά του ο Μπάιντεν.

«Ανυπομονώ να συζητήσω μαζί σας σήμερα και να συνεργαστώ μαζί σας τους επόμενους μήνες, για τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι γνωρίζονται 40 χρόνια.

Το μήνυμα των ΗΠΑ προς το Ισραήλ στη συνεχιζόμενη συνάντηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου είναι ότι ήρθε η ώρα να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων και την κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

«Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή τη συμφωνία. Το δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό. Ήταν μια σκληρή διαπραγμάτευση. Έχουμε κάνει πρόοδο. Έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία. Τώρα πρέπει να γεφυρώσουμε τις τελικές διαφορές και να επιτύχουμε μια συμφωνία, ώστε να μπορέσουμε όλοι να προχωρήσουμε», είπε ο Μίλερ σε μια ενημέρωση με τους δημοσιογράφους.

Μαζί με τον Μπάιντεν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν, ο Αναπληρωτής Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζον Φάινερ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Τζακ Λιου, ο σύμβουλος για τη Μέση Ανατολή του Λευκού Οίκου Μπρετ ΜακΓκουρκ και ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Amos Hochstein.

Μαζί με τον Νετανιάχου είναι ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζάτσι Χανέγκμπι, ο Πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ Μάικλ Χέρτζογκ, ο αρχηγός του επιτελείου του Νετανιάχου Τζάτσι Μπράβερμαν, ο στρατιωτικός γραμματέας του πρωθυπουργού Ρόμαν Γκόφμαν και ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Οφίρ Φαλκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.