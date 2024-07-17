Το Ιράν αρνείται ότι σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ

Το Ιράν χαρακτηρίζει «αβάσιμες και κακόβουλες» τις πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το CNN ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ενημερώθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες για ιρανικό σχέδιο συνωμοσίας με στόχο τη δολοφονία του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ρεπορτάζ του CNN υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως ο 20χρονος δράστης της επίθεσης στην προεκλογική ομιλία του Τραμπ στην Πενσιλβάνια συνδεόταν με το σχέδιο.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας θύμισε πως οι ιρανικές απειλές εναντίον του πρώην προέδρου και αξιωματούχων της κυβέρνησής του χρονολογούνται είχαν γίνει χρόνια νωρίτερα, σχετίζονται με την επιθυμία της Τεχεράνης να εκδικηθεί τη δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμανί τον Ιανουάριο του 2020.

«Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ο Τραμπ είναι εγκληματίας ο οποίος πρέπει να διωχθεί και να καταδικαστεί ενώπιον δικαστηρίου επειδή διέταξε τη δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμανί», ανέφερε η ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ σε δήλωσή της στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Πρόσθεσε πως το Ιράν «έχει επιλέξει τη νομική οδό» προκειμένου να λογοδοτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

