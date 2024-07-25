Γαλλία: Στον «πάγο» η πολιτική, προέχουν οι Ολυμπιακοί

Οι Γάλλοι θέλουν να ελπίζουν για μια μεγάλη ημέρα αύριο και αποδιώχνουν κάθε φόβο για δυσάρεστες εκπλήξεις. Θέλουν να πιστεύουν ότι η αυριανή τελετή έναρξης στον Σηκουάνα θα είναι τολμηρή, πρωτότυπη και μεγαλοπρεπής, ικανή να σημαδέψει την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Πολλές λεπτομέρειες παραμένουν ακόμη μυστικές, εκτός από κάποια νούμερα: γύρω στα 8 χλμ είναι η διαδρομή στον ποταμό Σηκουάνα, 100 περίπου τα σκάφη και πάνω από 7.000 αθλητές.



Για πρώτη φορά η τελετή γίνεται εκτός Σταδίου. Τόλμησαν να σπάσουν τους κώδικες του αθλητικού ανταγωνισμού φέρνοντας τον αθλητισμό στην πόλη. Για την τελετή, το Παρίσι γίνεται το ζωντανό σκηνικό μιας εξαιρετικής στιγμής, με τα μνημεία, τις γέφυρες, τα πολιτιστικά ιδρύματα κατά μήκος της διαδρομής.



Ναι, οι Γάλλοι θέλουν η τελετή έναρξης να παραμείνει στις μνήμες ως το μεγαλύτερο αθλητικό φεστιβάλ στην καρδιά του Παρισιού. Γι' αυτό και τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, παρ’ ότι «υπό παραίτηση», παραμένει στο τιμόνι. Στις 58.000 ανέρχονται συνολικά τα άτομα από τα διάφορα σώματα ασφαλείας και τον στρατό. Στον ποταμό, στο έδαφος και από αέρος, που τίθεται επίσης σε υψηλή επιτήρηση από τις 18:30 τοπική ώρα, με προσωρινή απαγορευμένη ζώνη 150 χλμ γύρω από το Παρίσι και συνέπεια τη διακοπή της κυκλοφορίας από τα αεροδρόμια του Παρισιού.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έλεγχοι

Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν ήδη εδώ και δύο ημέρες τόσο οι Παριζιάνοι όσο και οι τουρίστες που έφτασαν στην πρωτεύουσα χωρίς επαρκή ενημέρωση: Στο μετρό πολλοί κεντρικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί έως το τέλος και των Παραολυμπιακών Αγώνων, ήτοι τέλη Αυγούστου. Χρειάζεται εγγραφή για ειδικό «pass» για την είσοδο στα στάδια διεξαγωγής των αγώνων, για δε την αυριανή ημέρα, για όλη την περιοχή γύρω από τις κεντρικές αποβάθρες του Σηκουάνα. Συχνά οι έλεγχοι γύρω από τις θυρίδες κινδυνεύουν να είναι χρονοβόρες, γι’ αυτό και ο Ζεράλντ Νταρμανέν κάλεσε σήμερα τους θεατές «να προσέρχονται πολύ πριν από την όποια έναρξη θεάματος ή αγώνα, λόγω των ελέγχων».



Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζητά να μπουν οι πολιτικές εξελίξεις στον «πάγο», για χάρη των Ολυμπιακών Αγώνων στους οποίους δείχνει να στρέφει αποκλειστικά το ενδιαφέρον του. «Τώρα γιορτάζουμε» λέει χαρακτηριστικά.

