Μια ομάδα με το όνομα Stop Trump Coalition διαδήλωσε στο Windsor απόψε, πριν από την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ στη Βρετανία.

Όπως και στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του το 2019, ομάδες ακτιβιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προγραμματίσει διαδηλώσεις και για τη δεύτερη επίσκεψή του.

Η Stop Trump Coalition σχεδιάζει επίσης διαδήλωση στο κέντρο του Λονδίνου αύριο, σημειώνει το Sky News.

Η οργάνωση ισχυρίζεται ότι οι απελάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο Τραμπ είναι «ρατσιστής αυταρχικός στο εσωτερικό και πολεμοκάπηλος στο εξωτερικό».

Ισχυρίζεται επίσης ότι «επιτέθηκε στα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών» και «κατάργησε τις προστασίες για το κλίμα και το περιβάλλον».

Το 2019, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση στο γήπεδο γκολφ Turnberry του Τραμπ στο South Ayrshire.

Ένας διαδηλωτής της Greenpeace πέταξε με αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από το γήπεδο, με ένα πανό που έγραφε: «Τραμπ: πολύ κάτω από το μέσο όρο», λίγο μετά την άφιξή του.

Στο Λονδίνο, οι διαδηλωτές φούσκωσαν ένα μπαλόνι με τη μορφή του «Μικρού Τραμπ».

Πηγή: skai.gr

