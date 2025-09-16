Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο πυροδοτεί η νέα ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ετοιμάζεται να μεταβεί στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, όπου Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς, Αυστραλία και Βέλγιο έχουν προαναγγείλει ότι θα προχωρήσουν σε επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τον προσκάλεσε να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Καθώς οι επικρίσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα εντείνονται, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι πολλές από τις αποφάσεις που έλαβε στη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του να μην ζητά πάντοτε την έγκριση συμμάχων όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν στόχο να διασφαλίσουν τη συνέχιση της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ αλλά και να οδηγήσουν στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς. Ο ίδιος απέρριψε τις επικρίσεις.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Τρίτη νέα χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας, ενώ οι Παλαιστίνιοι κάνουν λόγο για τον πιο σφοδρό βομβαρδισμό που έχουν αντιμετωπίσει στα δύο χρόνια πολέμου.

Αξιωματούχος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι χερσαία στρατεύματα προωθούνται βαθύτερα στον πυρήνα της πόλης και ότι ο αριθμός των στρατιωτών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, ώστε να αντιμετωπίσουν έως και 3.000 μαχητές της Χαμάς που, σύμφωνα με τις IDF, παραμένουν στην περιοχή.

Περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι ζούσαν στην περιοχή της πόλης της Γάζας πριν αρχίσουν οι προειδοποιήσεις για εκκένωση ενόψει της επίθεσης, ενώ ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Σύμφωνα με εκτίμηση του ΟΗΕ τη Δευτέρα, περισσότεροι από 220.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τη βόρεια Γάζα τον τελευταίο μήνα. Ωστόσο, εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν πίσω.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειπαν την Τρίτη το πρωί τα σπίτια τους στη Γάζα και κατευθύνονταν νότια. Εκτοπισμένες οικογένειες χρησιμοποιούσαν κάθε μέσο μεταφοράς που μπορούσαν να βρουν. Πολλοί, μην έχοντας τη δυνατότητα να πληρώσουν για όχημα, περπατούσαν. Κουβαλούσαν ό,τι μπορούσαν ενώ πολλοί δεν γνώριζαν καν πού κατευθύνονται.

Τεθωρακισμένα οχήματα του Ισραηλινού Στρατού διακρίνονταν σχεδόν σε όλες τις πλευρές της Πόλης της Γάζας σε δορυφορικές εικόνες που καταγράφηκαν το πρωί της Τρίτης, μετά την ανακοίνωση του στρατού ότι ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας χερσαία επίθεση στην πόλη.

Την ίδια ώρα, η εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα. Ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να θέσει τέλος στη γενοκτονία και να λάβει μέτρα για την τιμωρία των υπευθύνων.

Σε αυτό το κλίμα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε την Τρίτη την κατάσταση στη Γάζα «ηθικά, πολιτικά και νομικά απαράδεκτη», τονίζοντας ότι ο κόσμος είναι μάρτυρας της «συστηματικής καταστροφής της πόλης της Γάζας».

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, πρόσθεσε ότι «βλέπουμε μαζικές δολοφονίες αμάχων με τρόπο που δεν θυμάμαι σε καμία άλλη σύγκρουση αφότου είμαι Γενικός Γραμματέας».

Νετανιάχου: Το Ισραήλ πρέπει να αναπτύξει ανεξάρτητη αμυντική βιομηχανία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη ότι αν υπάρχει ένα μάθημα από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ, αυτό είναι πως η χώρα πρέπει να δημιουργήσει μια «ανεξάρτητη αμυντική βιομηχανία» που θα μπορεί «να αντέχει διεθνείς περιορισμούς».

Το Ισραήλ θέλει να αμυνθεί με δικά του όπλα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, μία ημέρα αφότου είχε προειδοποιήσει ότι η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για μια νέα οικονομική πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι «θα χρειαστεί να προσαρμοστεί σε μια οικονομία με χαρακτηριστικά αυτάρκειας».

Ο Νετανιάχου προχώρησε σε συνέντευξη Τύπου, μία ημέρα αφότου προκάλεσε αντιδράσεις δηλώνοντας ότι το Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Γάζα, κινδυνεύει με αυξανόμενη διεθνή απομόνωση και θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να γίνει μια πιο αυτάρκης «Σπάρτη». Ο ίδιος υποστήριξε πάντως ότι η αρνητική αντίδραση των αγορών στις δηλώσεις του ήταν αποτέλεσμα «παρεξήγησης».

Αναγνώρισε ωστόσο ότι υπάρχουν προσπάθειες να απομονωθεί το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι «είναι πολιτικά υποκινούμενες και όχι οικονομικές». «Δεν αγνοώ τις απόπειρες να μας περιορίσουν οικονομικά, το γνωρίζουμε. Είναι πιθανό να υπάρξουν τέτοιες προσπάθειες. Όμως ο κόσμος θέλει τα προϊόντα που παράγει το Ισραήλ», είπε.

Διευκρίνισε επίσης ότι οι δηλώσεις του αφορούσαν πρωτίστως την αμυντική βιομηχανία και όχι τη συνολική οικονομία. «Υπάρχει ένας τομέας στον οποίο πράγματι μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί, όχι οικονομικοί, αλλά πολιτικοί στη βάση τους, και αυτός είναι η αμυντική βιομηχανία», εξήγησε.

«Η αμυντική μας βιομηχανία σημειώνει εκρηκτική ανάπτυξη. Έχει πετύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στις εξαγωγές, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, αλλά εκεί έχουμε αντιμετωπίσει, και ίσως να αντιμετωπίσουμε ξανά, πολιτικούς περιορισμούς στη διάρκεια του πολέμου», τόνισε.

«Κι αν υπάρχει ένα μάθημα που αντλήσαμε από αυτόν τον πόλεμο, είναι ότι θέλουμε να βρισκόμαστε σε θέση που δεν θα εξαρτόμαστε από κανέναν, ότι το Ισραήλ θα αμύνεται με τις δικές του δυνάμεις και τα δικά του όπλα. Και γι’ αυτό επιδιώκουμε την αμυντική ανεξαρτησία», κατέληξε.

Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον προσκάλεσε να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Την ανακοίνωση έκανε ο Νετανιάχου έπειτα από πληροφορίες ότι το γραφείο του είχε ζητήσει τη συνάντηση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι η πρόσκληση διατυπώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τη Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πρόσθεσε ότι έχει μιλήσει αρκετές φορές με τον Τραμπ μετά το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, χαρακτηρίζοντας όλες τις συνομιλίες «καλές».

Πηγή: skai.gr

