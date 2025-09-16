Βρετανία: «Βασιλική» υποδοχή για τον Τραμπ

Το Air Force One προσγειώνεται σήμερα το απόγευμα επί βρετανικού εδάφους στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ. Τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο Γούορεν Στίβενς και, εκ μέρους του Βασιλιά, ο Χένρι Χουντ, 8ος Viscount Hood, lord-in-waiting (προσωπικός ακόλουθος του βασιλιά και τιμητικός τίτλος).



Η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα θα διαρκέσει λιγότερο από 48 ώρες, ενώ το βαρύ πρόγραμμα θα ξεκινήσει αύριο Τετάρτη, με τη βασιλική οικογένεια να έχει ετοιμάσει μεγαλοπρεπή υποδοχή. Την Πέμπτη είναι η συνάντηση του Τραμπ με τον Κιθ Στάρμερ στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού και μετά από αυτή θα διασχίσει και πάλι τον Ατλαντικό.

«Άλλο το φαίνεσθαι άλλο το είναι»

Είναι γεγονός ότι και οι δύο χώρες έχουν πολλά προβλήματα στο εσωτερικό τους: η απομάκρυνση του Βρετανού πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, Λόρδου Μέντελσον, λίγες ημέρες πριν, η δολοφονία του ένθερμου υποστηρικτή και φίλου του Τραμπ, Τσάρλι Κέρκ και βέβαια οι πιέσεις που δέχονται οι δύο ηγέτες με τους πολέμους σε Γάζα και Ουκρανία.



Σύμφωνα με το BBC και όσα δήλωσε διακεκριμένος πρώην Βρετανός πρέσβης, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύπτεται, «σε ό,τι αφορά τις αξίες και τις πολιτικές έχουμε θεμελιώδεις διαφορές με την κυβέρνηση Τραμπ για το ΝΑΤΟ, την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την Κίνα», «οι διαφορές είναι πιο βαθιές από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.



Όμως δεν μπορεί κάποιος να διαφωνήσει ότι πρόκειται για μια μεγάλη διπλωματική στιγμή. Επισημαίνεται ότι είναι η δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η πρώτη ήταν το 2019, την ώρα που μόλις άλλοι δύο Αμερικανοί πρόεδροι έχουν προσκληθεί στην χώρα, το 2003 ο Τζόρτζ Μπους και το 2011 ο Μπαράκ Ομπάμα.



Έτσι, πολλοί αντιλαμβάνονται αυτή την επίσκεψη ως ευκαιρία για τη Βρετανία. Πηγή του Whitehall δήλωσε στο BBC ότι «εστιάζουμε πάρα πολύ στο οπτικό, στην ιστορική στιγμή, στη μεγαλοπρέπεια. Για τον Τραμπ τα πάντα είναι τηλεόραση και αυτό είναι μια πολύ καλή τηλεόραση». Μια άλλη πηγή μάλιστα παραδέχτηκε ότι «είναι θέατρο, είναι σόου, δεν είναι ότι θα φτάσουμε σε μια ουσία, σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Κανακεύουμε τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο για καλό λόγο».

Η ατζέντα του Βρετανού πρωθυπουργού

Όπως και να ‘χει, η βρετανική πλευρά προσπαθεί να επωφεληθεί από την επίσημη επίσκεψη. Ο Κιρ Στάρμερ ελπίζει σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες και συνεργασίες, αλλά και βέβαια στην εξαίρεση της χώρας από τους δασμούς. Έτσι θα κατευνάσει τα πνεύματα που τον θέλουν εκτός του κυβερνητικού τιμονιού πριν καλά-καλά το τέλος της θητείας του και θα μπει εντός τροχιάς του αναπτυξιακού πλάνου που έχει θέσει.



Έχει γίνει ήδη γνωστό ότι οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν μια νέα συμφωνία σχετικά με την πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθεί και μια ευρύτερη συνεργασία τεχνολογικού ενδιαφέροντος με την Silicon Valley.



Παράλληλα, αναλύεται από τον βρετανικό τύπο ως ευκαιρία του Στάρμερ να επηρεάσει τη στάση του Τραμπ στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, σε μία εβδομάδα από τώρα. Όπως δήλωσε ο Τζέρεμι Χαντ, ο οποίος ήταν υπουργός Εξωτερικών στην πρώτη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου το 2019, «είναι μια ευκαιρία κλειδί (..) καθώς φαίνεται ότι ο Τραμπ απομακρύνεται από τον Πούτιν και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να σταθεί λίγο καλύτερα στο πλευρό των Ευρωπαίων εταίρων του».

Διαδηλώσεις και «αντιπάθεια» των Βρετανών

Ο Βρετανικός λαός από την άλλη, κοιτάει με διαφορετική ματιά τον Αμερικανό πρόεδρο. Δημοσκόπηση του YouGov τον Ιούλιο έδειξε ότι μόνο το 16% των Βρετανών έχουν θετική άποψη για Τραμπ. Αύριο Τετάρτη αναμένονται διαδηλώσεις στο Λονδίνο με το σύνθημα «Ο Τραμπ δεν είναι ευπρόσδεκτος». Διοργανωτής είναι η πρωτοβουλία «Stop Trump», που είχε κάνει παρόμοιες διαδηλώσεις στη Σκωτία, όταν ο Τραμπ επισκέφθηκε αυτό το καλοκαίρι.



Πηγή: Deutsche Welle

