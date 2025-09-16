Η μεταναστευτική πολιτική του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ υπέστη πλήγμα μετά την απόφαση δικαστηρίου να αναστείλει την απέλαση ενός αιτούντος άσυλο.

Ένας άνδρας από την Ερυθραία δεν θα απελαθεί αύριο στη Γαλλία στο πλαίσιο της πολιτικής «ένας μέσα, ένας έξω» της κυβέρνησης, αφού κέρδισε την προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο για την προσωρινή αναστολή της απέλασης, σημειώνει το Sky News.

Ο άνδρας, ο οποίος έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από ταξίδι μέσω Ιταλίας και Γαλλίας, επρόκειτο να απελαθεί με εμπορική πτήση την Τετάρτη στις 9 το πρωί.

Θα ήταν ο πρώτος που θα επέστρεφε στη Γαλλία σύμφωνα με τους όρους της νέας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας για την επιστροφή μεταναστών.

Ωστόσο, οι δικηγόροι που τον εκπροσώπησαν προειδοποίησαν το Ανώτατο Δικαστήριο ότι ο άνδρας θα μπορούσε να μείνει άπορος αν επιστρέψει στη Γαλλία αύριο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι θα μπορούσε να είχε ζητήσει άσυλο στη Γαλλία όταν έφτασε εκεί για πρώτη φορά, πριν έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο.

Ωστόσο, ο δικαστής Sheldon τάχθηκε υπέρ του μετανάστη και επέβαλε προσωρινή αναστολή της απέλασής του.

Ο Sheldon δήλωσε: «Θα χορηγήσω προσωρινή αναστολή για σύντομο χρονικό διάστημα».

Η απόφαση ελήφθη μετά από απόφαση του εθνικού μηχανισμού παραπομπής (NRM) – ο οποίος εντοπίζει και αξιολογεί τα θύματα δουλείας και εμπορίας ανθρώπων – και την πρόσκληση του NRM προς τον άνδρα να υποβάλει περαιτέρω παρατηρήσεις.

Πρόκειται για την πρώτη νομική αμφισβήτηση της συμφωνίας της κυβέρνησης με τη Γαλλία για την επιστροφή μεταναστών.





Πηγή: skai.gr

