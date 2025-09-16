Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τρίτη εκτελεστικό διάταγμα που αναβάλλει έως τις 16 Δεκεμβρίου την εφαρμογή ενός νόμου του 2024 που απαιτεί την εκποίηση της κινεζικής ιδιοκτησίας του TikTok.

Η αναβολή θα δώσει στην κινεζική ByteDance επιπλέον 90 ημέρες για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία για τη μεταβίβαση των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων της TikTok σε αμερικανούς ιδιοκτήτες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας για τη διατήρηση της λειτουργίας της TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα να αναφέρουν ότι η συμφωνία είναι παρόμοια με εκείνη που συζητήθηκε νωρίτερα φέτος, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.