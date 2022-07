Την επομένη της εισβολής στο Καπιτώλιο, τον Ιανουάριο του 2021, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε πεισματικά να αναγνωρίσει σε ομιλία του την ήττα στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα νέο βίντεο που προβλήθηκε χθες Πέμπτη σε επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την επίθεση.

«Δεν θέλω να πω ότι οι εκλογές τελείωσαν», φαίνεται να λέει ο Τραμπ σε βίντεο που γυρίστηκε καθώς έκανε πρόβα για μια ομιλία του στις 7 Ιανουαρίου 2021. Την ομιλία είχε ετοιμάσει το προσωπικό του Λευκού Οίκου, με την ελπίδα ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ να απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση και ηρεμία. Λίγες ώρες νωρίτερα εξαγριωμένοι υποστηρικτές του Τραμπ είχαν εξαπολύσει τη φονική επίθεση στο Καπιτώλιο, αρνούμενοι να αποδεχθούν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

Το βίντεο-ντοκουμέντο, που δεν είχε δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας, προβλήθηκε κατά τη διάρκεια ακρόασης της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021. «Θέλω απλώς να πω ότι το Κογκρέσο επικύρωσε τα αποτελέσματα χωρίς να πω ότι οι εκλογές τελείωσαν, εντάξει;» λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν και δεν διακρίνεται στα πλάνα, ακούγεται η Ιβάνκα Τραμπ (η μεγαλύτερη κόρη του) να βοηθάει στην αλλαγή του κειμένου.

Στην ομιλία που μεταδόθηκε τότε, ο Τραμπ είπε τα εξής: «Τώρα το Κογκρέσο έχει επικυρώσει τα αποτελέσματα. Μια νέα κυβέρνηση θα ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου».

Η ακρόαση της Πέμπτης επικεντρώθηκε στις καταγγελίες περί αποτυχίας του Τραμπ να αναλάβει δράση στα 187 λεπτά που μεσολάβησαν από το τέλος της εμπρηστικής ομιλίας του σε συγκέντρωση υποστηρικτών του - κατά την οποία τους παρότρυνε να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Καπιτώλιο - και τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο με το οποίο τους ζητούσε να επιστρέψουν στα σπίτια τους.



